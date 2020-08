Během víkendu vzrostl počet nakažených koronavirem v okrese Chomutov o devatenáct případů. Nakažení přišli do kontaktu s virem v hlavním městě, nákaza se šířila i v jednom z chomutovských průmyslových podniků.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Počet aktuálně nakažených se v Chomutově zastavil na čísle jednatřicet. Víkendový nárůst je spojený se třemi centry nákazy. „Šest případů jsou osoby, které se dostaly do kontaktu s jedním nakaženým. Šest případů je navázaných na Prahu,“ vypočítává vedoucí chomutovského protiepidemiologického odboru Zdeňka Trmalová. Dalších sedm lidí se nakazilo poté, co přišlo do kontaktu s nakaženým kolegou. Nákaza se rozšířila v jednom z podniků v chomutovské ulici Na Moráni, v provozu Parker Haniffin Industrial.