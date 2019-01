Chomutov - „Pokud to bude výhodné, chceme na operativní leasing pořizovat i další auta," hlásí radnice.

Operativní leasing. Hojně ho využívají živnostníci, občas k němu sahají i domácnosti. Teď se pro něj rozhodlo také město Chomutov. A to v případě popelářského vozu.

„Technické služby potřebovaly nutně nahradit jeden kuka vůz, který odešel. Nový ale stojí šest a půl milionu a ty město nemělo," vysvětluje počátek všeho Marek Hrabáč, náměstek chomutovského primátora. Proto dostal od radních za úkol, aby zjistil výhodnost operativního leasingu. „Ukázalo se, že to výhodné je. A to jsme ještě vysoutěžili nižší cenu, než se kterou jsme počítali," neskrývá spokojenost Hrabáč.

Město za „pronájem" kuka vozu platí zhruba šedesát tisíc měsíčně. A podle náměstka je to oproti nákupu o pár tisíc výhodnější. „K tomu samozřejmě odpadá starost o opravy, pojištění a tak dále," dodává.

Podle všeho je to jen „první vlaštovka" a vozů na operativní leasing může být do budoucna víc. Na této možnosti se vedení města shodlo už loni. „Ovšem jen v případech, kdy to bude výhodné," upozorňuje náměstek Marek Hrabáč. „Ony se totiž hodně mění podmínky, když se na operativní leasing ptáme a když se potom naostro soutěží. V tomhle konkrétním případě jsme vysoutěžili výborné podmínky, takže nebylo co řešit."

Co je operativní leasingOperativní leasing se od finančního leasingu liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu, klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V ČR je operativní leasing využíván většinou živnostníky nebo společnostmi běžní spotřebitelé ho využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.