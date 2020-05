Obnovení SoS dopravy hlásí z Chomutova a Jirkova. Jezdí opět od pondělí 18. května.

Ilustrační foto. | Foto: www.dsricany.cz

„SoS doprava usnadňuje přepravu seniorů a zdravotně postižených především k lékařům, na úřady, do knihovny, do škol, na hřbitov a podobně. Touto službou nelze řešit běžné společenské návštěvy a komerční potřeby. Nárok na SoS dopravu mají lidé starší 70 let a zdravotně postižení,“ informovala jirkovská radnice.