Kameny, které zdobily Davidovy hvězdy a hebrejské znaky, nalezli dělníci ve spodní části Václavského náměstí na začátku května. „Jedná se o desítky kamenů se zbytky textů a stovky kamenů z leštěného mramoru, které pocházejí z rozřezaných židovských náhrobků,“ vysvětlil předseda Židovské obce v Praze František Bányai.

Ačkoli poznamenal, že před odborným zkoumáním není možné s úplnou jistotou určit původ kamenů, je pravděpodobné, že pocházejí z rozřezaných náhrobků ze židovských hřbitovů z Chomutova a Údlic. Před lety je totiž odborníci identifikovali v ulici Na Příkopech, která je na spodní část Václavského náměstí přímo napojená.

„Víme o původu náhrobků z údlického hřbitova. Byly převážně z černé žuly,“ přiblížil Mojmír Malý ze Správy budov a hřbitovů Židovské obce v Praze.

Do hlavního města se ze severu Čech dostaly v 70. letech při výstavbě metra linky A. „Tehdejší režim s Židovskou obcí příliš nediskutoval. Jednoduše přijeli kameníci, náhrobky si odvezli a rozřezali na požadovanou velikost,“ popsal praktiky dob minulých Malý.

Zdroj: Židovská obec v PrazeV Údlicích žila židovská komunita od 15. století. V roce 1809 čítala 597 osob, až do 30. let 20. století se ale počet Židů v obci snižoval. Během čtyř století vznikly v Údlicích židovské hřbitovy dva: starý a nový. Nový hřbitov, kde by měly mít původ pražské nálezy, byl založený v roce 1864 a zabíral plochu okolo 2500 metrů čtverečních.

Do dnešních dob se z něho dochovalo jen několik náhrobků. Starý hřbitov založený v 16. století nepřežil nacistický režim. Historicky cenné náhrobky nacisté zničili. I ty mohly skončit na stavbách. „Nacisté prokazatelně využívali náhrobní kameny jako stavební materiál,“ potvrdil Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze. „Prioritní pro ně však bylo ideologické hledisko, takže nemalá část toho, co materiálně spojovali se židovstvím, byla zcela zničena bez ohledu na případné možné využití,“ doplnil.

Kostky se na Chomutovsko už nevrátí. Židovská obec má podepsané memorandum s pražským magistrátem a torza náhrobních kamenů se soustředí v depozitářích. Nakonec je židovská obec uloží na Starý žižkovský židovský hřbitov.