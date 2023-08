Dům s dispozicí 6+1, dvougaráž se saunou, pozemek s bazénem a obytným sudem… To jsou součásti elektronické aukce nemovitostí, kterou provedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Za dům a pozemek v Kadani se do státního rozpočtu podařilo získat více než 7 milionů korun.

ÚZSVM vydražil tento dům a pozemek v Kadani. Získal ho rozhodnutím soudu. | Foto: ÚZSVM

Úřady získaly nemovitosti v Kadani rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem. „Majetek propadl státu v rámci trestního řízení. Obžalovaný společně s dalšími upravoval svoje účetnictví tak, aby došlo ke snížení jeho daňové povinnosti. Využíval k tomu nepravdivé faktury a jiné účetní doklady opatřené razítkem a podpisem třetích subjektů, ty následně zaevidoval do svého účetnictví a používal jako podklad pro daňové přiznání,“ uvedli zástupci ÚZSVM. „Dopouštěl se tak přestupku krácení daně, poplatku a podobné platby, přečinu poškození věřitele a zločinu padělání a pozměňování úřední listiny. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody, propadnutí věci, a to rodinného domu s garáží a pozemky,“ dodali.

ÚZSVM vydražil tento dům a pozemek v KadaniZdroj: ÚZSVMZájemce mohl v aukci získat pozemek o velikosti 1 267 metrů čtverečních s rodinným domem o výměře 205 metrů čtverečních. K tomu další pozemek označený jako jiná plocha s rozlohou 315 metrů čtverečních a také pozemek s garáží s rozlohou 119 metrů čtverečních.

„Dům má dispozici 6+1, jeho vnitřní vybavení není funkční, vyžaduje údržbu a opravy a není tak vhodný k okamžitému využití. V oploceném areálu se nachází venkovní bazén, dřevěná pergola s krbem a dvougaráž se saunou. Za domem je sklad na nářadí a také velký obytný pivovarský sud," popsal ÚZSVM.

O nabídnutý dům zabojovali dva zájemci. Vyhlašovací cenu 7 202 500 korun navýšili celkem třinácti příhozy na konečných 7 322 500 korun.