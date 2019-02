Užívá si pozornosti lidí a od té doby, co vyšel před dvaceti měsíci z vězení, objíždí Česko a na besedách mluví o svém životě za mřížemi. Známého českého vězně Jiřího Kajínka pozvala i chomutovská kavárna Café Jacques. Někteří z návštěvníků jí proto pohrozili bojkotem. I přes nesouhlas a zřejmou kontroverzi kavárna besedu v sobotu uspořádala.

Otázky na tělo padaly z úst veřejnosti i ze strany personálu kavárny. Chtěli vědět, čím se živí, jestli vykradl někoho z Chomutova, jak je to ve vězení se sexem a jestli ví, že svůj mercedes zaparkoval na místě chomutovského primátora.

Samozřejmě se mluvilo o vězení

Beseda se točila kolem života ve vězení, kdy Kajínek mluvil o nezákonném spoutávání řetězy, dvacet let trvající samotce i dlouholeté spánkové deprivaci, kvůli které dnes nedokáže v kuse spát déle než dvě tři hodiny. „Když se dnes každé ráno budím a nevidím mříže, jsem spokojený, nic mi nechybí,“ řekl.

Kajínek začínal jako zloděj bytař, později byl odsouzený na dvojnásobnou úkladnou vraždu a pokus o vraždu na doživotí. V případě byla řada nejasností a pochybností. Pověstným se stal jeho útěk z nejpřísněji střežené věznice Mírov. V roce 2017 ho omilostnil prezident, takže se z vězení dostal po 23 letech. Návštěvníky besedy zajímalo, jak si zvykl na život v dnešním světě, počítače, mobily, jestli neuvažoval o kariéře bezpečnostního poradce a co dělá pro obnovu procesu, jestliže tvrdí, že je nevinný.

Kvůli nezvykle vysoké popularitě, které se mu navzdory tomu, že je kontroverzní postavou, dostává, padl i dotaz, jestli by při příští volbě kandidoval jako prezident. „Proč to nezkusit? Kdyby nekandidoval prezident Zeman, tak bych do toho býval šel už jen proto, že jsme národ Švejků. Zajímalo by mě, co by se asi odehrávalo. Vůči prezidentovi by to ale bylo nesportovní,“ šokoval svou odpovědí.

Lidé hrozili, že do kavárny přestanou chodit

Než na besedu došlo, kavárna sklidila řadu negativních ohlasů. Vadilo, že pozvala kontroverzní postavu a kriminálníka, což někteří považují za jeho oslavování. Někteří pohrozili, že podnik přestanou navštěvovat. „Pro mě osobně je tohle přes čáru a totálně morálně out,“ napsal pod událostí na stránkách kavárny například Tomáš Froněk.

Kontroverzi si majitel uvědomoval, pozvání ale nevnímá jako oslavu. „Kajínka jsme pozvali, protože je o něj zájem. Někdo ho obdivuje, někdo jím opovrhuje, tak jsem si řekl, ať se ho sami lidé zeptají, co je zajímá,“ vysvětlil majitel podniku Huy Nguyen. „Po některých reakcích jsem si říkal, že mě lidé asi ukamenují,“ dodal s nadsázkou. Přesto besedu nezrušil, ačkoli šlo o poměrně komorní záležitost. Dorazilo na šedesát návštěvníků.

Mezi nimi Chomutovan Jan Malý. „Na světě jsou lidé, kteří si prošli něčím zvláštním a mají v hlavě jiné věci než normální člověk. Zajímá mě Kajínkův pohled,“ prozradil, co ho na akci přilákalo. Podobně to vidí Marek Bednář z Chomutova. „Chtěl jsem vědět, jak to má nastavené. V některých věcech je možná nevinný, ale trestné činnosti se dopouštěl, což je dokázané. Když se besedování s ním nelíbí, je to jeho názor a nedivím se tomu,“ dodal.

Kavárna pořádá společenské akce pravidelně. Na seznamu osobností, které by ráda pozvala, jsou cestovatel Jiří Kolbaba, rybář Jakub Vágner, hudební skladatel a zpěvák Jaroslav Uhlíř i automobilový závodník a vítěz Rallye Dakar Karel Loprais.