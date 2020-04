Města se vracejí ke kalkulačkám a procházejí své rozpočty, aby zkrátila výdaje. Najít musí desítky milionů. Jde o peníze, které kvůli výpadku daňových příjmů nepřitečou, jelikož byla utlumená výroba. Podle ministerstva financí má propad dosáhnout deseti procent.

„Daně tvoří v rozpočtu města zhruba 75 procent příjmů. V případě Kadaně je to přibližně 300 milionů korun, lze tedy počítat s propadem v rozsahu nějakých 30 milionů,“ konstatoval starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Na tuto variantu jsme připraveni,“ ujistil.

Vedení města bude jednat především o úsporách v investiční výstavbě, pro kterou bylo v rozpočtu vyhrazeno 120 milionů. „Část nákladů jsme ušetřili již v přípravě na investice, u některých akcí se nám podařilo vysoutěžit nižší cenu a některé stavby přesuneme do příštího roku,“ přiblížil Kulhánek. „Vynecháme druhou etapu regenerace návsi v Úhošťanech a obnovu veřejného prostranství před hradem, kde měly práce začít na podzim. Nic se nestane, když je přesuneme na jaro,“ dodal. Kdyby měl být propad hlubší, přijdou na řadu škrty v provozních nákladech, netknutá má naopak zůstat rezerva, která dosahuje 12 milionů.

K částce mínus 30 milionů korun na daňových příjmech se předběžně dopočítal také Jirkov. „Budeme mít ale i další výpadky. Záleží, jak se postavíme k nájmům v městských budovách, je tu také ztráta městské společnosti Onza, protože byly po dobu nouzového stavu zrušeny parkovací zóny, takže se neplatí za sklopky,“ uvedla starostka Jirkova Darina Kováčová. "V celkových příjmech Jirkova můžeme v současné době počítat i s 20procentním poklesem, což může být přes 70 milionů korun," doplnila.

V plánu je, že by se částečně měly omezit investice. „Netýká se to těch, které už jsou zasmluvněné, chceme také udělat velké investice, jako jsou parkovací místa v ulici SNP. Zvažujeme ale, jestli se pouštět do parkoviště Pod Přivaděčem a parku nad historickým sklepením,“ uvedla pro představu starostka. Jirkov má dále možnost sáhnout do svých rezerv, které převyšují 70 milionů korun.

V Klášterci nad Ohří budou o opatřeních ve vztahu k očekávanému propadu jednat příští týden. „Všechny odbory musí hledat úspory,“ podotkl starosta Štefan Drozd. Kromě toho může město sáhnout do rezervy. „Naplánovali jsme si ji poměrně velkou ve výši 30 milionů korun a z tohoto polštáře můžeme ubírat, dokud nespadne na 10 až 15 milionů. To bude první kolo,“ zmínil.

Do velkých investic, které se už rozběhly, město zasahovat nebude. Jedná se například o kulturní dům, dopravní terminál a cyklostezku podél Kláštereckého potoka. Naopak odříct si může opravu ulice Pod stadionem a u Aquaparku, na které nedostalo dotaci.

Ve Vejprtech výpadek příjmu neohrozí největší investici, kterou je obnova kulturního střediska za předpokládaných 10 milionů. „Odložili bychom ale opravy komunikací za pět milionů korun, stejně jsme na ně měli dodavatele z Německa a hranice jsou zavřené, a dále opravy střech,“ zamýšlí se starostka Jitka Gavdunová. „Myslím, že nás to nedostane do nějakého presu. Je ale smutné, že nebudeme moct dohnat resty, aby město vypadalo pěkně,“ mrzí ji.

Chomutov předpokládá ztrátu ve výši 93 milionů korun, a to ve výpadku daní a také tržeb organizací města, jak se už dříve pro Chomutovský deník vyjádřil hlavní ekonom.