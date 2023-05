/FOTO/ Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový den, si připomínáme 25. května. Drtivá většina ztracených dětí nebo těch na útěku se rychle vrací domů, ročně se v kraji pátrá po desítkách dětí. I v Ústeckém kraji jsou ale za poslední dvě desetiletí tři případy, kdy se děti ani po letech nepodařilo vypátrat. Stále se hledá Honzík z Chomutovska a Míša s Patrikem z Ústí.

Dlouhodobě hledané děti v Ústeckém kraji. | Foto: se svolením Policie ČR

„V posledních pěti letech bylo v rámci Ústeckého kraje vyhlášeno ,dítě v ohrožení´ v devíti případech. Ve všech byly děti vypátrány,“ připomněla dobré výsledky pátračů v regionu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Každoročně se v kraji pátrá po desítkách dětí. Drtivá většina případů má dobrý konec. Utíkají například z výchovných ústavů, ale často také od rodin, případně se ztrácejí. Všechny děti se v posledních pěti letech vrátily domů.

Z minulosti jsou ale i v Ústeckém kraji známé případy, kdy se děti ani po mnoha letech nepodařilo najít. A právě ty připomíná Pomněnkový den. „Smyslem Pomněnkového dne je především upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí či dětí na útěku a rovněž vyjádřit poselství naděje a solidarity rodičům, kteří nemají o svých dětech žádné zprávy a nevědí, co se s nimi stalo,” představila projekt Hyšplerová.

To je fofr. Na stavbě dálnice D7 u Chlumčan se už asfaltuje. Víme, kdy se otevře

V Ústeckém kraji jsou takové „pomněnky" tři.

V březnu 2005 spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče tehdy osmiletý Honzík z Chomutovska. S kamarádem tehdy házel do vody krabice, jenže uklouzl. Při nešťastné náhodě pravděpodobně utonul, jenže jeho tělo se nikdy nenašlo, a tak dál zůstává mezi dlouhodobě pohřešovanými.

Podobný případ se odehrál také v roce 2012 v Ústí nad Labem. Devítiletý Patrik tam tehdy spadl do Ždírnického potoka v Předlicích, také v tomto případě jsou svědci, kteří to viděli, jeho tělo se ale také neobjevilo.

OBRAZEM: Tořič láká hmyz k páření, ale klame. Na Litoměřicku rozkvetly orchideje

V lednu uplynulo už šest let od záhadného zmizení Míši Muzikářové. Tehdy, jen měsíc před třináctými narozeninami, nedorazila dívka do školy. Její máma při odchodu do práce prý viděla přichystané věci a oblečení do školy, odpoledne, když se vrátila, už doma nic z toho nebylo. Jestli ale vůbec žákyně šesté třídy směrem do několik set metrů vzdálené školy odešla, nebo kdy vlastně z bytu zmizela, se dodnes neví. Neví se, kde by mohla být, co se s ní stalo…

Hledali ji stovky policistů i dobrovolníků, speciálně vycvičení psi, používala se moderní technika, nasazeni byli elitní kriminalisté. Dosud se ale neví, co se tehdy dívce z Ústí nad Labem stalo.

Míšu Muzikářovou policisté stále hledají, ještě v roce 2021 se objevovaly nové poznatky.

OBRAZEM: Máme čápata, hlásí chomutovský zoopark. Z hnízda už zvědavě vykukují

Podle policistů se dívka pravděpodobně stala obětí trestného činu. Zmizela 11. ledna 2017, její matka to nahlásila v odpoledních hodinách, když se dívka nevracela ze školy. Jenže tam ráno nebyla. Její telefon byl naposledy aktivní večer 10. ledna. Dodnes není jasné, kdy z bytu odešla, neví se ani, jestli opravdu ještě byla doma, když ráno šla její matka do práce.

Kriminalisté tehdy podezřívali přítele matky Otakara S., domnívali se, že dívku unesl. Po výslechu na policii se ale muž, v minulosti vyšetřovaný také pro obtěžování jiné dívky, oběsil na půdě domu v Čeminech na Plzeňsku. Při výsleších se ale k ničemu nepřiznal, nenechal ani žádný dopis na rozloučenou, zda Míše skutečně ublížil se neví.

Nejčastěji policisté děti hledají v době vysvědčení, často se bojí domů jít se špatnými známkami. Kriminalisté také potvrzují, že v době covidu byl markantní pokles v počtu pohřešovaných dětí. Velmi často se policisté zabývají útěky z různých ústavů, takových případů mají v kraji až dvě stovky ročně.

Dozorce ze Všehrd dostal za napadení vězně obuškem podmíněný trest

Po dětech se začíná pátrat okamžitě. „Nejdůležitější jsou relevantní informace. S kým se dítě stýká, kamarádi, jaké má záliby, kam rádo chodí. Důležitá je také fotografie, popis oblečení. Velkou roli hraje také čas, snažíme se vždy řešit to co nejrychleji,“ popsali policisté.

V minulosti policisté v Ústeckém kraji hledali například 12letou dívenku, která šla hledat do vedlejší vesnice příbuzného, jenže zabloudila a přečkala noc v Krušných horách. Další dívka, tentokrát 14letá, se zase vydala za klukem do Prahy. Cestovala různými dopravními prostředky, stopem, policisté ji našli za čtyři dny. Pátrači upozorňují, že děti jsou hodně vynalézavé.

Policisté v roce 2012 řešili v Ústí nad Labem v Trmicích také únos miminka z kočárku za bílého dne. Byla u něj i matka dítěte, vše viděla. Zareagovat ale nestačila. Pachatel přiběhl, dítě vzal a utekl. Pachatelé tehdy odvezli kojence do Německa, kde chtěli předstírat, že dítě se narodilo doma. Dítě se tehdy naštěstí podařilo najít, po deseti dnech byla Michalka vrácena rodičům, pachatelé únosu byli potrestáni.

Proč si právě 25. května připomínáme Pomněnkový den?



V roce 1979 v tento den zmizel v New Yorku na cestě do školy malý chlapec. V roce 1983 jej tehdejší prezident USA označil za Den pohřešovaných dětí a v roce 1986 se začal připomínat jako mezinárodní. Od roku 2004 se v České republice zdůrazňuje jako tzv. Pomněnkový den.