Ústí nad Labem, Chomutov - Bývalý senátor ODS Alexandr Novák odsouzený za korupci zatím zůstane ve vězení. Ústecký krajský soud dnes zrušil původní rozhodnutí litoměřického soudu, který schválil Novákovu žádost o podmínečné propuštění.

Litoměřický soudce Vlastimil Nedvěd v pátek 15.8. ráno vynesl rozsudek, podle kterého by mohl litoměřickou věznici opustit bývalý chomutovský senátor Alexandr Novák. Na svobodu ale zatím nepůjde. | Foto: Deník/Karel Pech

Jakoby se Alexandru Novákovi vracelo, jak protahoval svůj nástup do vězení. Teď se naopak natahuje jeho případné propuštění, o které žádá po třetině trestu.

Soudce: Musíte to projednat znovu

Litoměřický soud mu sice v polovině srpna vyhověl, ústecký krajský soud však včera tento rozsudek zrušil. K němu se odvolal státní zástupce Zdeněk Hammer, který chce mimo jiné prošetřit podezření, že Novák řídil svůj byznys i z vězení.

Novákova žádost ale není definitivně zamítnuta, jen se jí bude muset znovu zabývat okresní soud v Litoměřicích. V tamní věznici si nyní Novák odpykává svůj čtyřletý trest za přijetí úplatku. Včera u soudu nebyl on ani státní zástupce, soudce spis projednal a rozhodl za zavřenými dveřmi.

Proč vrátil případ k projednání, zatím nechce nikdo od soudu komentovat. „Bylo rozhodováno v neveřejném zasedání, a proto nemůžeme pro tuto chvíli poskytnout bližší informace k odůvodnění. Nejprve musí rozhodnutí obdržet účastníci řízení," vysvětlila mluvčí krajského soudu Lenka Lasovská.

Protahoval nástup, teď mu oddalují výstup…

Exsenátor ODS a bývalý chomutovský starosta tak zatím zůstává za mřížemi. Jeho případné propuštění se protahuje podobně, jako on sám oddaloval svůj nástup do vězení. Když měl v prosinci 2012 nastoupit, odvolával se na svůj špatný zdravotní stav a trestu se vyhýbal. Nakonec ho museli v dubnu na příkaz soudu převézt do věznice policisté.

Už byl jednou nohou venku

Někdejší severočeský kmotr má podle všeho velkou šanci, že se ven dostane. Jak už bylo zmíněno, litoměřický soud už jednou o jeho propuštění rozhodl. Zároveň mu stanovil nejdelší možnou, sedmiletou zkušební lhůtu a vyzval ho, aby vrátil víc než čtyřicetimilionový úplatek, který podle rozsudku obdržel za prodej akcií města Chomutov.

Podle soudce Vlastimila Nedvěda splnil Novák všechny zákonné podmínky podmínečného propuštění. „Zprávy a hodnocení z výkonu trestu umožňují tento postup. Soud zohlednil i hodnocení z vazební věznice, jak v Teplicích, tak v Litoměřicích, měl tady několik kázeňských odměn," řekl už dříve Nedvěd s tím, že od spáchání skutku už uplynulo 16 let.

Soud naopak nezohledňoval vyšetřování teplické policie. Ve skříňkách na tamním fotbalovém stadionu, kde Novák v rámci trestu jako odsouzený pracoval, byl nalezen počítač a mobilní telefon. „Ze zpráv, které nám věznice v Teplicích doplnila, se výslovně uvádí, že od 11. března 2014 neměl pan Novák k těmto skříňkám přístup, nebyl na tom pracovišti a ty skříňky byly prohlíženy 25. března. Nebylo prokázáno, že by s nimi pan Novák manipuloval," doplnil Nedvěd.

Státní zástupce Zdeněk Hammer naopak požaduje, aby právě toto bylo při rozhodování zohledněno a poukazuje, že vyšetřování ještě nebylo ukončeno. „Myslím, že to nelze jen tak přejít a spokojit se s tím, že dotyčný je prvotrestaný a nemá problémy ve vězení," uvedl pro server idnes.cz.