/FOTOGALERIE/ Nové operační sály nebo zdravotnické přístroje budou mít v roce 2024 nemocnice v Děčíně a Chomutově. V Žatci zase otevřou zrekonstruovaný klášter a na Mostecku začnou Japonci vyrábět folie. Deník připravil seznam TOP 5 projektů, které se v Ústeckém kraji v roce 2024 dokončí. Podívejte se, na co se můžete těšit.

TOP projekty, které se letos v kraji dokončí. Ožije nádraží, vylepší se špitály. | Foto: Deník/Jan Pechánek

Vylepšené operační sály v Chomutově

Na jaře 2024 má skončit velká investiční akce společnosti Krajská zdravotní v chomutovské nemocnici. Roste tam nový pavilon s urgentním příjmem, centrální operační sály, centrální sterilizace, jednotka intenzivní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení a administrativní zázemí. Náklady dosáhnou asi 870 milionů korun.

„Očekáváme dokončení včetně zajištění legislativního povolení užívání stavby nejpozději do konce března,“ uvedla mluvčí společnosti Petra Roubíčková.

Opilci, žlutá smršť i zloděj hračička. Rok 2023 byl v našem kraji plný kuriozit

Na Mostecku budou vyrábět Japonci folie

Japonci dokončí na podzim roku 2024 high tech továrnu v průmyslové zóně Joseph u Havraně, kde bude společnost Toppan vyrábět speciální průhledné folie určené pro obaly potravin od předních světových firem. Bude to první závod této renomované japonské společnosti v Evropě. Fabrika ji bude stát přes dvě miliardy korun.

První pozice, kterou chce firma obsadit, bude post výrobního manažera. Ten by měl nastupovat na jaře stejně jako specialista BOZP a PO. Následovat bude přijímání šéfů směn a poté provozního personálu. Firma zaměstná v nové továrně v první fázi celkem 70 až 80 lidí.

Ústečanům ožily hrůzné vzpomínky. Povodeň v novém tisíciletí řádila několikrát

Z bývalého kláštera v Žatci bude kulturní centrum

V Žatci v roce 2024 dokončí rekonstrukci bývalého kláštera. Práce za zhruba sto milionů korun začaly na podzim roku 2021, v roce 2024 začnou prostory sloužit veřejnosti.

„Na začátku roku se doplní vybavení a zhruba v polovině roku má v historickém objektu začít fungovat jak robotické, tak i spolkové centrum,“ sdělil mediální zástupce města Tomáš Kassal.

FOTO: Protipovodňová vana v Ústí nefunguje. Klapku ŘSD opraví, až voda opadne

O provoz rekonstruované památky, která zaujme novým vstupním prostorem i obnovenými historickými výmalbami, se bude starat městská organizace Chrám chmele a piva. Právě jeho prostřednictvím si spolky a organizace budou domlouvat využití kláštera.

„Například sál bude sloužit i k přednáškám, koncertům či svatbám. V každém případě se má z památky, která dlouhé roky chátrala, stát nové centrum kulturního, vzdělávacího i společenského života v Žatci,“ dodal Tomáš Kassal.

Chráněná nádražní budova v Teplicích oživne

V Teplicích se dokončuje rekonstrukce teplického vlakového nádraží. Jedna z největších nádražních budov v republice už dostala novou střechu, má obnovenou fasádu a probíhají ještě další dílčí úpravy, včetně oprav prvního nástupiště. Dokončena takto fáze oživení památkově chráněné nádražní budovy má být v roce 2024. Pak se začne s úpravami vnějších prostor.

Celý projekt, rozdělený na etapy, si vyžádá stovky milionů korun. Budova z roku 1858 je poslední z velkých památkově chráněných železničních objektů, které ještě neprošly kompletní obnovou. Cílem je vrátit objektu původní vzhled, proto si obnova vyžádala i restaurátorské práce.

Nemocnice v Děčíně dostane nový pavilon

Výraznou proměnou prochází nemocnice v Děčíně. Po demolici několika starých budov a hlubokých výkopech přišla na řadu také výstavba. Krajská zdravotní (KZ) za 880 milionů korun staví nový centrální příjem, operační sály nebo dvoupatrové parkoviště.

V přístavbě děčínské nemocnice budou sloužit čtyři nové operační sály.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

„Součástí investice je výstavba nového pavilonu emergency s expektačním pokojem, dvěma zákrokovými sálky, třemi lůžky na crash roomu a RDG – CT. Kromě toho zahrnuje také čtyři operační sály, centrální sterilizaci, osm lůžek jednotky intenzivní péče a šest lůžek ARO,“ vyjmenovala rozsah nového pavilonu mluvčí KZ Petra Roubíčková.

Hotovo by mělo být v prvních týdnech roku 2024, první pacienti by měli nový pavilon začít využívat v březnu či dubnu 2024. Budovaná přístavba je první novostavbou v areálu děčínské nemocnice od přelomu 80. a 90. let, kdy byl postavený pavilon, ve kterém dnes sídlí interna, dětské nebo neurologie.

Podívejte se na miminka narozená v Ústeckém kraji v 52. týdnu roku 2023

V dostavbě areálu bude Krajská zdravotní pokračovat i v roce 2024. V prosinci zahájila stavbu pavilonu pro matku a dítě, tedy druhou etapu výrazné modernizace děčínské nemocnice.