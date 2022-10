Během své návštěvy bude Zeman spát se svým doprovodem v ústeckém hotelu Clarion. Co přesně prezidenta v tomto hotelu čeká, jaké například bude mít menu, nechtělo jeho vedení komentovat.

Ubytování celé delegace tvoří největší položku z celkových nákladů na prezidentskou návštěvu. „Náklady zahrnující ubytování, večeře, obědy a dar by se měly pohybovat do sto tisíc korun,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková.

Hejtmanství přitom bude hradit pobyt jen samotné delegace. Za širší doprovod, jako je například ochranka, bude platit Kancelář prezidenta republiky. Součástí programu jsou také obědy. Jeden z nich se měl původně konat v lovosickém hotelu Lev, byl ale přesunut do Zámeckého vinařství Johann W v Třebívlicích na Litoměřicku. Prezidentské menu nebylo ještě v pátek odpoledne sestavené.

Prezident Zeman míří do Ústeckého kraje. Navštíví Ústí, Děčín i Lukavec

Náklady spojené s prezidentskou návštěvou v regionech vzbudily především před posledními prezidentskými volbami vlnu nevole. Některé kraje je dokonce odmítly platit. „Vzhledem k tomu, že prezidentské volby budou za tři měsíce, je nyní každá podobná cesta financovaná z veřejných rozpočtů podle mého názoru poněkud na hraně a pro mnoho lidí už daleko za ní. Až do prezidentských voleb proto žádnou návštěvu pana prezidenta v Libereckém kraji neplánujeme,“ uvedl tehdy hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Do té doby podle vyjádření z roku 2017 za Zemanovy návštěvy hejtmanství zaplatilo 1,4 milionu korun.

Prezident dostane dary

Na Miloše Zemana čekají také dary, které mu předají místní samosprávy. Například v Děčíně jsou již nachystaní. „Pan prezident dostane vázu Jiřího Pačinka s městským znakem,“ řekl Deníku děčínský primátor Jiří Anděl. Starosta Lukavce Tomáš Šénfeldr nechtěl prozradit, co prezident od jeho obce obdrží. „Už jste asi třetí, kdo se ptá. Všem říkám ne, aby byl pan prezident překvapen,“ řekl starosta Vesnice roku.

Prezident dorazí do Ústeckého kraje v pondělí 17. října. Nejprve jej na krajském úřadě přivítá hejtman Jan Schiller, na jehož pozvání hlava státu přijede. Následovat bude setkání s krajskými zastupiteli. V pondělí má Zeman na programu také návštěvu Děčína, kde se setká s vedením města. Od 14.30 hodin je naplánované u rogala na nábřeží pod děčínským zámkem setkání s veřejností.

V Děčíně bude program pokračovat i v úterý 18. října, kdy Zeman zavítá do továrny Chemotex. Další úterní program se zaměří na Litoměřicko, kde navštíví Vesnici roku Lukavec. Tam je kromě setkání s vedením obce přichystána také akce pro veřejnost, která by se měla uskutečnit od 13.10 do 13.50 hodin.