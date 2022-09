V Ústí nad Labem pokračují ve výměně zastaralých zářivek na sloupech veřejného osvětlení za moderní LED osvětlení, které výrazně šetří náklady. Obnova tam probíhá již delší dobu a z větší části už je hotovo. Úspory tam ale hledají i jinde. „Návrhy opatření se připravují, primátor sestavil energotým. Připraveny jsou projekty, které řeší snížení energetické náročnosti městských budov a příspěvkových organizací,“ potvrdila mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová.

Měnit chtějí v Ústí okna na magistrátu, které jsou ze 70. let, renovací by měla projít také tamní výměníková stanice. Zvažuje se také další úspora na veřejném osvětlení. Pokud by k ní město přistoupilo, týkalo by se ale pravděpodobně jen úpravy časového sepnutí lamp.

O adventní nasvícení ulic lidé v krajské metropoli nepřijdou, tomu se zatím úspory vyhnou. Podle radnic se nejedná o takovou zátěž. „Vánoční osvětlení na Lidickém náměstí a osvětlení vánočního stromu na Mírovém náměstí omezovat neplánujeme. Osvětlení je již řadu let dodáváno v úspornějším LED provedení,“ pokračovala Macová.

Ještě loni platilo Ústí za megawatthodinu silové elektřiny 1 329 korun. Od letošního ledna to je 2 234 korun, město cenu vysoutěžilo na burze a má ji zafixovanou do roku 2024. Řadě jiných měst ale končí fixace na konci letošního roku, platit budou zřejmě o mnoho více.

Města se snaží, aby za energie platila co nejméně. Obávají se totiž, že by jim účty za plyn a elektřinu mohly výrazně ukrojit z investičních rozpočtů. „Uvidíme, kolik peněz zůstane po extrémním zdražení energií městům na investice,“ obává se citelného úbytku peněz na nové projekty ve městech žatecký místostarosta Radim Laibl.

Například v Žatci mají cenu elektřiny zafixovanou jen do konce letošního roku, zatím nakoupili třetinu elektřiny na příští rok a zaplatili čtyřikrát více než letos. Další nákupy je čekají brzy, mají tam obavy z ještě vyšších cen. „O úsporách se samozřejmě bavíme. Připravujeme různé varianty. V některých částech města, kde jsou modernější lampy, které to umí, uvažujeme v hluboké noci například o snížení svítivosti. U starších lamp je to problém, do budoucna proto chceme pokračovat ve výměně starých výbojek za LED svítidla, mají také nižší spotřebu,“ uvedl Radim Laibl.

O snižování teploty ve školách a školkách tam neuvažují. „Ve školách zima určitě nebude. Musí se dodržovat vyhlášky, které teplotu stanovují,“ pokračoval žatecký místostarosta. Ani v Žatci ale nechystají omezování vánočního osvětlení. „Mělo by být v obvyklém rozsahu,“ dodal Laibl.

Litoměřice už přistoupily ke snížení spotřeby u veřejného osvětlení. Zavádí systém, který v určitých hodinách bude regulovat výkon lamp, v méně vytížené časy by lampy tak mohly svítit na 25 nebo 50 procent.

Také Děčín nemá na příští rok ještě nakoupeno. Prozatím vedení města nařídilo ve svých budovách snížit teplotu vytápění, chystá se i projekt na výměnu starých svítidel veřejného osvětlení za moderní. Hotová je studie na instalaci solárních panelů na magistrát či školku v Rakovnické ulici, čeká se na dotace, fotovoltaiku by město chtělo rozvíjet i jinde.

Solární panely už fungují na budově teplického magistrátu, mají tam také zateplené všechny městské budovy. V minulosti tam prý udělali řadu kroků, které úsporu přináší. Nově má město energetického manažera, který má pomoci s výhodným nákupem energií, ale také s hledáním úspor. „Úspory samozřejmě dlouhodobě hledáme, ale žádná mimořádná opatření nyní neplánujeme,“ odpověděl mluvčí města Robin Röhrich na otázku, zda se v Teplicích neplánuje například omezení veřejného osvětlení. Také sváteční adventní výzdoba zůstane v Teplicích ve stejném rozsahu, na jaký jsou obyvatelé zvyklí.

Také Louny mají nakoupenou energii zatím jen do konce roku, nyní se jí snaží získat co nejvýhodněji, s nákupem zatím vyčkávají. Ředitelé příspěvkových organizací a vedoucí odborů tam mají nyní navrhnout, jak snížit spotřeby energií. Jejich návrhy následně posoudí vedení města. „Uvidíme, s čím přijdou. Cestou zhasínání lamp nebo snižování teploty v domově pro seniory nebo ve školách a školkách jít rozhodně nechceme,“ uvedl starosta Loun Pavel Janda. Také v Lounech si lidé užijí vánoční osvětlení v běžném rozsahu.

V Lounech nyní přemýšlí například o vypnutí osvětlení kostela nebo hradeb, úsporu by to ale podle vedení města nepřineslo velkou. Zvažují také omezení nadstandardních služeb, například vytápění venkovní vířivky u bazénu.

V Podbořanech také průběžně modernizují veřejné osvětlení na LED svítidla. I tam ale hledají další úspory. „Probíráme možnosti, že by v některých lokalitách mohly svítit lampy méně. Ale určitě by se to netýkalo obytných lokalit nebo frekventovaných míst,“ uvedl starosta Radek Reindl. Nízkoenergetická LED svítidla tam používají také na vánoční osvětlení, jeho omezení se nechystá.

Podbořany mají zafixované ceny plynu a elektřiny ještě na celý příští rok. Na řešení tak mají ještě nějaký čas, přesto chtějí být připraveni co nejdříve. Týká se to například vytápění škol, které nyní probíhá plynem. „Oslovujeme projektanty, chceme najít řešení, které by mohlo nahradit nebo doplnit plynové kotle. Například spalováním štěpky nebo jiného topiva,“ dodal Radek Reindl.