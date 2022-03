„Neradi bychom, aby uprchlíci žili v tělocvičnách. Mělo by to spoustu mínusů: není tam žádné soukromí, hygiena by byla horší a navíc se nejedná o dlouhodobé řešení,“ upozornil starosta Kadaně Jiří Kulhánek na nevýhody nouzových prostor.

Radní proto uvažují, že by v případě nutnosti využili také kemp v Prunéřově a restauraci Konírna v klášteře, kde je ubytovací prostor pro deset lidí. Zatím dalo město k dispozici na padesát míst v obnovené ubytovně na koupališti a městské byty.

Nově vláda stanovila, že bude stát ubytovatelům přispívat 200 až 250 korun na osobu a den. Tyto peníze se ale budou vztahovat jen na dočasné ubytování poskytované obcemi či krajem. Na základě toho už se jim hlásí ubytovatelé. "Získáme tedy lepší přehled, kde je kdo umístěný," vnímá výhodu Kulhánek. „Jako obec s rozšířenou působností budeme následně kontrolovat, jestli jsou místa opravdu obsazená, aby si z toho někdo nedělal byznys,“ upozornil.

Kadaň dále uvolní peníze na zajištění základních potřeb pro válečné uprchlíky. Radní navrhují zastupitelům ke schválení tři miliony korun, které mají pokrýt stravování, ubytování a například i platy učitelek ukrajinských dětí. Na Základní škole Školní už vznikla třída, kde učí rodilá Ukrajinka, a ve volnočasovém Šuplíku vznikly dvě adaptační skupiny vedené vystudovanými učitelkami z řad běženkyň. Skupiny jsou určené pro děti nižšího věku, Kadaň totiž nemá volné kapacity v mateřinkách.

„Zařídili jsme jim prostory podobně jako ve školce včetně hraček a prostoru na spaní, aby si mohly po obědě zdřímnout. Zařízené mají obědy a k využití tělocvičnu i hřiště,“ zmínil ředitel domu dětí a mládeže Jiří Štěrba. „Snažíme se, aby se jim tu líbilo. Jednáme i o tom, že je budou navštěvovat děti ze školek, aby si spolu mohl pohrát, poznaly se a pochytily něco z češtiny,“ doplnil.

Město se dále snaží získat přehled o profesích, které uprchlíci – nejčastěji ženy, mohou uplatnit. Škála je široká od prodavaček, učitelek, po účetní, optičky a lékařky. Kadaňská nemocnice tak už získala například anestezioložku.

Počty uprchlíků už na Chomutovsku sahají ke dvěma tisícům. Jen v Chomutově počet přesahuje sedm set. Jedná se o lidi evidované ministerstvem vnitra, kteří už mají udělené pobytové oprávnění. Skutečný počet bude o něco vyšší.