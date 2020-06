Koupalištím hraje do karet počasí. Lepší je, když poprchává a teploty se drží kolem 20 stupňů, než kdyby musela odmítat návštěvníky. Kvůli koronavirové epidemii stále platí omezení, která se postupně rozvolňují. Dosud platilo, že na koupaliště nesmí více než tři sta lidí, od pondělí 8. června je to pět set. Provozovatele i tak trápí, že nastane čas, kdy budou muset vystavit nápis: Dnes máme plno.

„Otevřeli jsme už před týdnem. Naštěstí nebyla návštěvnost kvůli počasí žádný šlágr. Denně chodilo od sta do dvou set lidí,“ okomentoval Dušan Kučera, jednatel Tepelného hospodářství Kadaň, které spravuje i koupaliště. Ten sleduje další vývoj s očekáváním. Doufá, že se pravidla uvolní dříve, než přijdou problémy.

„Zatím je to dobré, jakmile se ale oteplí a bude platit, že můžeme pustit jen tisíc lidí, nevím, co řekneme 1 001. návštěvníkovi,“ kroutí hlavou. Kvůli tomu je pozastavený prodej permanentek, aby se nestalo, že se držitel za takové situace nedostane dovnitř. Kadaňské koupaliště má za letních dní průměrnou návštěvnost 1 200 až 1 800 návštěvníků, za špičky i více než dva tisíce.

Více než dvojnásobný počet jich dokáže pojmout areál Kamencového jezera. I proto tam otevření odkládali. Zákazníkům, kteří si zamluvili chatku, umožnili příjezd až toto pondělí a táborníci se stany a karavany tam zatím nemohou vůbec.

„Jen kemp má kapacitu 700 lidí. U lidí, kteří si zarezervovali chatku, víme předem, kolik jich přijede, do konce tohoto týdne jich bude kolem čtyřiceti. Ostatní ale najíždějí nárazově podle počasí. Mohlo by se stát, že by povolený počet naplnili jen oni a my bychom museli dát ke vchodu ceduli, že máme pro veřejnost plno,“ vysvětlil vedoucí areálu Karel Ton.

Toho se obává i tak. „Myslím, že nás to nemine. Už to bude ale lepší než minulé pondělí, kdy byl maximální počet tři sta,“ dodal. Průměrná návštěvnost v létě bývá kolem tří tisíc lidí za den, dosahovala ale i čtyři a půl tisíce.

Uplakané počasí zatím nahrávalo také koupališti na Červeném Hrádku, kde se ukázalo jen pár návštěvníků. Klášterecký Aquapark čeká s otevřením až na 22. června a strupčické koupaliště zahájí sezónu tuto sobotu. Bazén právě napouštějí. Že by se tam nedostali všichni zájemci, se neobávají, i když jde o vyhledávané koupaliště.

„Čekali jsme s otevřením, až se pravidla víc rozvolní, takže se do požadovaných čísel se vejdeme. Nemusíme si s tím lámat hlavu,“ potvrdil starosta Luděk Pěnkava. „Na člověka má být deset metrů čtverečních plochy. Když věnujeme slunění i zadní část areálu, jsme na 380 lidech. Všichni navíc nejsou u bazénu od rána do večera, ale přicházejí, odcházejí,“ dodal.

Sportoviště vedle bazénu byla ve Strupčicích zpřístupněná už po Velikonocích. „Tenisové kurty a minigolf jsme otevřeli, jakmile to vláda dovolila. Hned se sem začali sjíždět cyklisté z Chomutovska a Mostecka, aby se odreagovali a měli zase kus normálního života,“ zmínil starosta.

V další vlně rozvolňování se od pondělí 8. června mohou pořádat akce do 500 lidí, zrušené jsou také rozestupy v hledištích, zvýšené počty návštěvníků v zoologických zahradách a zrušená jsou omezení v restauračních zahrádkách.