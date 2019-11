Smutná zpráva. Chomutovský zoopark přišel o Nera, který byl nejstarší ze čtyřčlenné skupinky medvědů. Protože už se pohyboval jen s velkými potížemi a léky nezabíraly, přistoupil k milosrdné eutanazii.

Vůdci medvědí tlupy bylo už 25 let a trpěl řadou stařeckých neduhů, především artritidou. „Pomáhali jsme mu podpůrnými preparáty, ale ty vzhledem k jeho věku příznaky nemoci zmírňovaly jen trochu,“ nastínil vedoucí zoologie Miroslav Brtnický. „Pohyboval se pomalu, většinu času jen ležel a stále častěji za sebou zadní nohy vyloženě tahal,“ popsal.

Zdravotní stav šelmy se rapidně horšil, proto ho zoopark nechal uspat. „Bylo to rozhodnutí smutné, ale nikdo jsme nechtěli, aby se Nero trápil,“ vysvětlila ředitelka zooparku Věra Fryčová. Chovatelé poté sledovali, jak ztrátu parťáka nesou ostatní medvědi. Michal a dvě samice Nora a Míša se však chovají jako obvykle.

V prostorném výběhu medvědů nadále zůstanou jen tři medvědi, dalšího společníka jim zoopark pořizovat nebude. Má pro to dobré důvody. „Jsou to stará zvířata, kterým je jen o rok méně, než bylo Nerovi. Dalšího jedince k nim nemůžeme přidat, protože by to nefungovalo. Pro soužití by to byl problém,“ vysvětlil Brtnický. Také ostatní chomutovští medvědi mají artritické příznaky. „Nejde ale o závažné potíže,“ ujistil zoolog.

Podle dostupných informací se medvěd hnědý na svobodě dožívá dvaceti až třiceti let, v zajetí vzácně i více. V příštích letech je tedy třeba počítat s tím, že se postupně naplní čas i ostatním medvědům v zooparku. „Stává se i v jiných zoologických zahradách, že ve výběhu nakonec zůstane jen jeden starý slon, hroch nebo medvěd,“ podotkl zoolog.

Podobně to bylo i s chomutovskými vlky. Návštěvníci špatně nesli, že se počet zvířat ve výběhu ztenčil na jediné a měli pocit, že vlk strádá samotou. Ale i v tomto případě platilo, že by vedle sebe ve svém pokročilém věku nesnesl nové jedince. Posledního vlčího veterána, kterému bylo úctyhodných šestnáct let, nechal zoopark uspat loni v létě. S návratem vlků sice počítá, zatím ale není jisté, kdy to bude. Určitě se však nevrátí do malého výběhu u vchodu vedle Restaurace Tajga, kde na ně byli návštěvníci zvyklí.

Krušné mládí Nera a Michala

Nejstarší medvěd Nero přišel do chomutovského zooparku v roce 1997 spolu s Michalem. Jejich raná léta byla spojená s útrapami, protože je soukromý majitel z Mělníka týral a předváděl jako atrakci. Život se jim zásadně změnil poté, co zvířata zabavily úřady, a medvědi skončili v zooparku. Bylo to v době, kdy byl dostavěn nový prostorný výběh s vodní nádrží, čtveřice medvědů tam společně prožila více než dvacet let.