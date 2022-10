„Socha je poctou lidem, kteří tu vydrželi, přestože to v pohraničí neměli lehké. Čekala je velmi těžká práce v horském podnebí, na něž nebyli zvyklí,“ přiblížila umělkyně. Při své práci se nořila do historie vlastní rodiny, protože otec do pohraničí přišel jako volyňský Čech. Prchal z Ukrajiny před Stalinovým režimem. „Navlékla jsem námět na svou rodinu a pokusila se přenést do té doby, abych se napojila na to, jak tehdy lidé cítili a přemýšleli,“ doplnila.