Základní umělecká škola v Chomutově totiž rozjela pilotní ročník Akademie umění a kultury pro seniory. Zájem je tak velký, že chce škola zařadit umělecké vzdělávání starších spoluobčanů mezi své hlavní činnosti a jejich řady ještě rozšířit. Pomoct v tom má změna zřizovací listiny.

V akademii je na padesát „žáků“ v seniorském věku. „Od října chodí na výtvarný obor a také na hudební, kde hrají na klavír, saxofon, klávesy, housle a zpívají. Velký zájem mají i o balet,“ nastínil ředitel umělecké školy Karel Žižka. „Máme plno a další žadatele pod čarou, zatím ale nemůžeme brát nové,“ dodal.

Projekt podporovaný krajem totiž pokrývá jen omezený počet účastníků. Ti měsíčně platí pouze sto korun a program mají naplánovaný na tři roky vždy od října do května.

Aby mohla škola vyhovět i dalším zájemcům, potřebuje širší možnosti financování a rozšíření činností, které dnes mají těžiště ve vzdělávání dětí a mládeže. „Po vzájemné dohodě jsme navrhli změnu zřizovací listiny tak, aby bylo i vyučování seniorů předmětem hlavní činnosti a ředitel měl jednodušší situaci z hlediska financování i celkového procesu,“ tlumočil postoj radních náměstek chomutovského primátora Milan Märc. „Byl jsem na jednání se seniory, mluvil s nimi a opravdu je hodiny baví,“ poznamenal.

Do akademie dochází například Dagmar Čadílková z Výsluní a ve svých 64 letech se tam učí hře na klavír a baletním krůčkům. „Přihlásila jsem se, abych pro sebe něco udělala, nezůstávala jen doma a dostala se z hor, kde jsme trochu opuštění,“ poznamenala. „Donedávna jsem byla starostkou a věděla jsem, že po volbách už tuto funkci nepřijmu. Své jsem si odpracovala,“ prohlásila s tím, že se jí konečně trochu uvolnily ruce. A to přesto, že stále zastává funkci místostarostky.

Kdysi chodívala na klavír do lidušky, tak se ke své zálibě po dlouhých letech vrátila a přidala také pohyb. „Chodím do baletu, kde je nás dvanáct. Jsme starší dámy, některé byly gymnastky, tak jsou šikovné. Pak jsou tam také ty natvrdlejší, já patřím do té druhé skupiny. Ale snažíme se a budeme vystupovat,“ dodala spokojeně. „Jsem ráda, že to vymysleli,“ ocenila.

Vystoupení v květnu

Výsledky akademie, která má povzbudit seniory k aktivnímu přístupu k životu a s pomocí umění posilovat jejich duševní a fyzickou kondici, může vidět i veřejnost na vystoupení, jež je plánované na konec května.

Podobné aktivity se mohou stát pravidlem, pokud se hlavní činnost umělecké školy rozšíří. Radní už posvětili změnu zřizovací listiny a doporučují ji ke schválení i zastupitelům. Ti rozhodnou už na zasedání 15. dubna.