Díky štědré dotaci se zvelebí sportoviště u nemocnice a na Horní Vsi. Pokryje až tři čtvrtiny nákladů.

Peníze. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Petr Švancara

V co doufali, to se splní. Mladí fotbalisté získají novější kabiny a lepší zázemí na hřišti u chomutovského špitálu, softbalisté se zase mohou těšit na zdokonalení dvou hřišť a novou budovu se šatnami. Je to díky příslibu dotace v řádu desítek milionů korun. Bez těchto peněz by město klubům mohlo zařídit pouze dílčí úpravy.