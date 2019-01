Klášterec nad Ohří /+ POZNÁMKA/ - Vedení občanských demokratů chce vyhnat KSČM i z obecních koalic. V Klášterci nad Ohří se bez nich vládnoucí koalice neobejde.

Radnice na náměstí v Klášterci nad Ohří. | Foto: Foto: MÚ Klášterec

V Klášterci možná zažijí předvolební vyjednávání podruhé. Šéfům ODS se nelíbí, že se tamější sdružení spojilo s komunisty.



Vedení ODS si posvítilo na lokální sdružení, třicet místních organizací, včetně Klášterce, musí do konce února ukončit modro – rudou spolupráci. Jinak přijdou o licenci, vzkázala výkonná rada strany, uvedly Lidové noviny.



Včera to Deníku potvrdil i Jan Řehák, předseda Oblastního sdružení Chomutov. „Řešili jsme to v úterý na oblastní radě. Vyzveme pana starostu, aby hledal řešení,“ říká Řehák s tím, že politická situace v Klášterci je velmi složitá.



O tom ví své starosta Jan Houška (ODS). Už dříve vysvětloval, že vyjednávání ve městě, kde v zastupitelstvu sedí deset a někdy i více politických subjektů, je spíše o mezilidských vztazích než o politických programech. To tvrdí i nyní. „Jsem si vědom, že by se to mělo řešit, pokusím se o to,“ říká starosta, který se podle svých slov bude snažit o to, aby vyhověl stranickému usnesení.



Věří, že po volbách je situace klidnější než před nimi, kdy se politické půtky v Klášterci vyhrotily. Ale o tom, jestli se mu podaří získat na svou stranu někoho jiného, když se to nepodařilo dosud, si netroufá spekulovat.



Kdyby totiž ukončil spolupráci s KSČM, přijde koalice o tři mandáty a tím o většinu v zastupitelstvu, čímž by bylo ohroženo celé vedení města. K většině by potřeboval nové dva hlasy, ale ty by se sháněly hodně těžko. Vztah mezi koalicí a opozicí je v Klášterci velmi vyhraněný.

Vzájemné vztahy mezi opozicí a koalicí jsou velmi vyhraněné. Situace je o to komplikovanější, že nyní vládne koalice pěti politický h subjektů (12 hlasů – ODS 3, ČSSD 3, KSČM 3, TOP09 2, Nez. 1). Takže i kdyby se ODS podařilo sehnat dva hlasy místo tří komunistických, nemuselo by se to líbit koaličním partnerům. A tak dále.



Spojení ODS a komunistů je ale trnem v oku vedení strany. A i když spolupráce v Klášterci není na bázi podepsané koaliční dohody, senátor Václav Homolka (KSČM) je radním a podílí se na vedení Klášterce.



A výkonný výbor pohrozil, že místnímu sdružení, které spolupráci do konce února neukončí, sebere licenci. A teoreticky to hrozí i Klášterci. „Teoreticky si tuto možnost nepřipouštím,“ podotýká starosta.



Požadavek vedení strany tak paradoxně jde tak trochu na ruku klášterecké opozici. Někteří její členové se těsně po volbách obrátili na vedení ODS právě s výtkou, že tamější buňka spolupracuje s komunisty, což občanským demokratům zakazuje pět let staré stranické usnesení.



Tehdy to ale, stejně jako před čtyřmi lety, oblastní ODS „zkousla“ s tím, že v Klášterci jiné východisko nebylo.

Vedení ODS nechce spolupracovat s komunisty. Všichni zrušte své koalice. V Klášterci to ale tak jednoduché nebude.



Do zastupitelstva se dostalo deset uskupení různých jmen, ale lidé zůstali prakticky stejní. A ti se navzájem nesnáší, protože už setkávají spoustu let a pamatují, co kdo komu udělal nebo vynadal. Dělicí stěna mezi koalicí a opozicí je tak vysoká, že přes ni jen tak někdo nepřeleze. Se „svými“ by nevydržel, ti „druzí“ by ho zcela nikdy nepřijali. A žijte pak v Klášterci, kde se zná každý s každým.



Do toho přichází direkt z vedení ODS, ať z koalice zmizí komunisté. No dobře, ale co dál? Je jasné, že rudá trojice v čele se senátorem Václavem Homolkou k nynější opozici nepřejde, to by si podle mého pan Homolka raději usekl ruku, kterou mačká hlasovací tlačítko – prostě se s opozicí nemají rádi. Ale bez komunistů nikdo vládu nesestaví a oni, jako politici, za své hlasy něco budou chtít. Teď je to křeslo v radě, ale kdyby z ní museli odejít, tak budou požadovat něco jiného. Ve výsledku to asi dopadne tak, že komunisté v tichosti podpoří koalici, i když v politice nikdo nikdy neví. Modrý vlk se nažere a rudá koza zůstane celá. Je pak otázka, co je lepší – otevřená spolupráce jako dosud nebo uzavřená?