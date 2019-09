Pneumatiky, kusy nábytku nebo jen drobné odpadky hyzdící přírodu a ulice měst a obcí. Na ně se opět chystají dobrovolníci, kterým není lhostejné zakládání černých skládek a pohazování odpadu mimo kontejnery. Lidé se opět připojí k akci Ukliďme svět, ukliďme Česko, tentokrát k její podzimní části. Uklízet se bude i ve všech okresech Ústeckého kraje.

Organizátorem úklidu se může stát každý, svou akci zaregistruje na oficiálním webu spolku Ukliďme Česko. Pomocí přehledné mapky si mohou dobrovolníci najít akci ve svém okolí a přidat se. Například na Mostecku se zaregistrovalo osm organizátorů.

Tak se uklízelo v Chomutově na jaře:

„Cílem naší akce je provést další z pravidelných úklidů Velebudické výsypky, příjezdové komunikace k mosteckému Hipodromu a golfovému hřišti i okolí cyklostezky procházející Velebudickou výsypkou. Každoroční součástí úklidu je i mapování černých skládek a jejich nahlášení odboru životního prostředí mosteckého magistrátu tak, aby byla zajištěna jejich likvidace,“ uvedl Jiří Mann ze spolku Golf club Most, který jeden z velkých úklidů pořádá.

Právě spolky úklidové akce pořádají často. Pak jsou to například politické strany, sportovci, obce, jednotlivci nebo školy. Okresní město se vydá uklidit také 3. Základní škola U Stadionu, žáci ze Základní školy Most se pustí do úklidu odpadků v okolí chanovské školy.

Na Chomutovsku se na odpadky vrhnou na pěti místech. Například v Klášterci nad Ohří bude uklízet doslova celá Základní škola Petlérská. O úklid okolí školy v Havlíčkově ulici se postarají všichni zaměstnanci i děti. Na podzimní úklid okolí Filipových rybníků, zmapování černých skládek cestou od školy i v širším okolí se chystají i děti ze Základní školy Chomutov.

I zvířata v chomutovském zooparku se dočkají lepšího prostředí. O likvidaci odpadků v okolí se postarají ve spolupráci s dobrovolníky jeho pracovníci. „Uklidíme okolí cyklostezky lemující zoopark a posbíráme odpadky do pytlů, které zoopark dodá,“ sdělila pořadatelka Helena Hubáčková s tím, že se v zooparku postarají i o odvoz plných pytlů.

Na Lounsku se prozatím zaregistrovali ve třech lokalitách. Tuchořice se vydají uklidit dobrovolní hasiči. „Na světě je plno smetí. A kdo za to může? No samozřejmě člověk. Každý člověk není stejný. Ne všichni odhazujeme odpad tam, kam se nám zlíbí, tak ukažme ostatním, že máme naší planetu rádi,“ pozvala na úklidovou akci Gabriela Beránková.

V rámci Ukliďme Česko i Týdne pro klima vyrazí dobrovolníci čelit nepořádku také přímo v Lounech. Uklízet budou stejně jako na jaře cestu z Loun ke skanzenu v Březně.

Likvidaci odpadu nebo potřeby pro úklid většinou zajišťují města a obce či technické služby. Dobrovolníci by si na akci měli vzít vhodné oblečení a pevnou obuv. „U nás jsme zvyklí uklízet spíše na jaře, na druhou stranu příroda si po turistické sezóně zevrubný úklid určitě zaslouží, proto jsme neváhali se k celosvětové iniciativě opět přidat. Ostatně s úklidy v Česku začal právě na podzim už před 26 lety Český svaz ochránců přírody, takže máme na co navazovat,“ sdělil Radek Janoušek ze spolku Ukliďme Česko.

Kde se bude uklízet (výběr)



Chomutov - úklid kolem zooparku, sraz 21. 9. v 9:00 u dolní brány do zooparku



Jirkov - úklid okolí 2ZŠ a 4ZŠ, sraz 21. 9. v 9:00 u klubovny jirkovských tomíků na ulici Školní 1727



Chomutov - úklid u Filipových rybníků, sraz 23. 9. ve 14:00, před školou Kadaňská 2334