OBRAZEM: Žižka se vrátil do Chomutova. Lidé sledovali útok husitů v parku

Je to šest set let, co stanul husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova před Chomutovem. Husitům stačily dva dny na to, aby město, které tehdy bylo jednou z katolických bašt kraje, dobyli a vypálili.

Akce Uhájíme Chomutov | Foto: Miroslav Rada

Historický milník v sobotu 24. července připomněla akce města pod názvem Uhájíme Chomutov. Malí i velcí návštěvníci absolvovali okruh centrálním parkem, kde sledovali bojové ukázky a vyzkoušeli si střelbu z kuše, praku, ale třeba i lov ryb.