Jak to celé funguje? Drony jsou pomocí hadice připojené k pozemnímu čerpadlu, které nasává čistou vodu nebo vodu se speciálně připraveným čisticím prostředkem. V podstatě jde o vysokotlaké čištění. Dron ze země dálkově ovládá pilot, kterému pomáhá další kolega. Ten manipuluje s hadicí, když stroj přistává, ovládá také čerpadlo.

Podnikání založené na zajímavé technice mytí budov bratři rozjeli začátkem letošního roku. Na nápad je přivedla trpká zkušenost známého. „Nechal si nacenit čištění střechy s nástřikem barvy a cena byla úplně šílená. To nás nakoplo,“ přiblížil Marek. Mladší Matěj si našel pár zahraničních videí s mytím budov dronem a navrhl, že by to mohli zkusit. „Byl to risk, ale věřil jsem tomu, tak jsme se do toho vrhli naplno,“ poznamenal.

Koupili dron, složili pilotní zkoušky, které jsou pro jeho provozování nutné, a pustili se do práce. Ta se jim hrne. Zájem mají obchodní komplexy, firmy, majitelé rodinných domů i společenství vlastníků, která chtějí mít paneláky jako nové. Proto už bratři zainvestovali do tří dronů. Ten největší má rozpětí tři metry a snese velký tlak vody, proto ho nasazují na ty největší budovy. „Když nám tohle obrovské monstrum přišlo, nechtěl jsem s ním ani vzlétnout,“ prozradil se smíchem Matěj.

Kdo jsou DronBros Matěj (24 let)

Vystudoval střední průmyslovou školu v Chomutově, obor automatizace. Pracuje jako specialista IT. Baví ho kódování a práce vývojáře, zároveň si však od počítače rád odpočine právě díky čištění budov drony. Marek (31 let)

Vystudoval Fakultu sociálně ekonomickou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pracuje ve výrobní společnosti v Chomutově. Baví ho sport: fitness, fotbal, hokejbal.

Trénovali na polích a později techniku testovali na výlohách obchodů. Museli také vymyslet, jak správně naředit směs čisticích prostředků, aby byla co nejúčinnější a nestávalo se, že na skleněných tabulích zůstanou zaschlé kapky.

Po pouhých třech měsících provozu chodí DronBros objednávky z celé České republiky. V nejbližší době je například čeká čištění šesti paneláků v Ostravě a dalších v Praze, nebo obchodních center na Moravě. Největší úskalí pro jejich práci představuje počasí. Hlavně vítr a teploty blízko nule, kvůli kterým je občas nutné práci přeložit. Další zátěž představuje byrokracie, protože se každá akce musí hlásit Úřadu pro civilní letectví.

Oproti běžným metodám čištění výškových budov, které v českých poměrech provádějí hlavně společnosti se specializací na lanové techniky, nebo s využitím plošin a lešení, jsou výhody využití dronu nesporné. Pracuje bezkontaktně, snadno se dostane na obtížně dostupná místa a odpadá riziko úrazu při práci ve výšce.

„Navíc jsme oproti horolezcům minimálně o 50 procent levnější,“ poznamenal Marek. Cenu ale samozřejmě ovlivňuje řada faktorů jako je velikost a členitost plochy, úroveň znečištění a náročnost z pohledu pilota.

V čištění budov drony vidí podnikatelé budoucnost, a tak plánují další růst. Během letoška by rádi svůj park rozšířili na patnáct strojů. Spolu s tím potřebují rozšířit také tým na dvacet pilotů, už teď jim pomáhají dva brigádníci s pilotními průkazy.

Svou práci DronBros ukazují na sociálních sítích, kde si pěstují komunitu lidí, která má ráda drony, ať už je využívá jakkoli. K práci i zábavě.

