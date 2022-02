Čtyřicet sedm let. Tak dlouho stojí v Údlicích sportovní hala, kterou si místní lidé postavili v takzvané akci Z. Za tu dobu se vůbec nezměnila. Obec by ji ale ráda zvelebila, proto na její opravy pro letošek vyčlenila více než sedm milionů korun.

Zdroj: DeníkPráce odstartují výměnou původních dřevěných oken a novým osvětlením za zhruba dva miliony korun. „Dále by to chtělo novou vzduchotechniku a zateplení stropu. Určitě ale nebudeme dělat celkovou rekonstrukci haly, jak by si možná zasloužila, protože tolik peněz nemáme,“ poznamenal starosta Údlic Miloš Pavlík. „Začneme tím, co nám pomůže ušetřit náklady na provoz, protože ekonomická hlediska u nás převažují. Zvlášť po tom velkém zdražování elektřiny a plynu,“ zkonstatoval.

Podle pamětníků byla hala v Údlicích dostavěná v letech 1974-75. Vyrostla v rámci takzvané akce Zvelebování měst a obcí občanskou svépomocí. Tyto akce byly zavedené v dobách komunistického režimu v Československu jako neplacená pracovní činnost obyvatel.

Na údlické hale se podílela spousta místních lidí včetně sedmdesátníka Karla Chobota. „My jsme měli brigády placené, i když šlo o malinký přivýdělek. Byla z toho třeba stovka, dvě stovky za měsíc. Kdo měl tehdy motorku, vydělal si takto na benzín,“ zavzpomínal rodák. Do stavby se zapojil v roce 1969 po návratu z vojny.

Hala rostla v místě, kde původně stávala stará sokolovna. Ta však vyhořela, a tak sokolové potřebovali náhradu. Na její stavbě se podíleli místní lidé, ať už byli řemeslně zdatní nebo nikoli, využíval se také použitý materiál. „Ten se různě sháněl. Stavělo se ze starých trámů a materiálu z bouraček,“ podotkl Karel Chobot.

Na léta, kdy se podílel na stavbě, vzpomíná rád. „Vytvořila se tam dobrá parta, kolikrát jsme si dali pivko při práci,“ směje se. Stavbu měl ovšem před očima nonstop, bydlel s rodiči v nedalekém domě, takže po celou dobu výstavby sledoval ruch kolem haly.

Halu v sedmdesátých letech využívaly i sportovní kluby z Chomutova, které tenkrát podobné zázemí ve městě neměly. Dnes se v údlické budově odehrávají sportovní i kulturní akce. „V zimě ji využívají naši fotbalisté a pokud to jde, pořádáme tam zábavy a plesy. Vždy tu byl vyhlášený myslivecký ples,“ podotkl starosta Pavlík. Poslední dva roky byla hala kvůli koronavirovým opatřením většinou zavřená.