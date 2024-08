„V poslední době jsme byli svědky narušování veřejného pořádku, ničení majetku a dalších projevů nepřizpůsobivého chování některých obyvatel. Tyto aktivity nejen že ohrožují naše bezpečí a majetek, ale také negativně ovlivňují obecnou atmosféru a kvalitu života ve vesnici,“ stojí v petici.

Její signatáři žádají, aby úřad problematiku řešil. Chtějí posílení policejní přítomnosti a monitorování veřejných prostor kvůli prevenci a potrestání narušitelů. Přejí si také lepší spolupráci mezi institucemi a místními.

Podle petentů je hlavním zdrojem problémů bytový dům, který vlastní soukromí majitelé. Jedná se o dům bývalého zemědělského učiliště. Ten stojí na náměstí přímo v sousedství památkově chráněných objektů - vedle kostela, barokního zámku v majetku obce a také nákladně opravené fary, přestavěné na komunitní centrum. Samotný dům vypadá omšele. Stále na něm visí zrezivělá cedule s názvem učiliště a jedno z oken má místo skla výplet z izolepy.

Majitelé v domě údajně nejdříve ubytovávali ukrajinské utečence. Zhruba před rokem se ale osazenstvo změnilo. „Dům je plný nepřizpůsobivých lidí, jako můžete vidět na sídlištích. Najednou byly rozbité věci na dětském hřišti. Nic velkého, zničili takový domeček a sedátko na houpačce. Do té doby se ale tady nic takového nedělo. Všechno tu bylo v pořádku, všude uklizeno,“ uvedl iniciátor petice Roman Zíka. Ten v Údlicích bydlí i s rodinou osm let.

„Pak jsem se dozvěděl od jedné místní paní, že jí skákali po autě a když je okřikla, byli sprostí. Měli také nevhodné narážky na teprve patnáctiletou sousedku. Do toho se stalo, že jedna žena nechala před krámem nastartované auto s dítětem, a když se vrátila, od volantu utíkal chlápek, jen zahodil klíčky. Asi se lekl,“ dodal.

Zmínil také přeplněné popelnice před bytovým domem a například rozbitou vitrínu u zámku. „Zatím to jsou drobné věci. Každou chvíli se ale něco děje. Jak se tak mezi sebou bavíme, shodli jsme se, že se bojíme pouštět děti samotné ven,“ podotkl Zíka.

Petici lidé podepisují na obecním úřadě, kde je ve vestibulu. Do konce července se pod ní podepsalo 146 místních a další Údličtí ji mohou podpořit i v dalších dnech. Později bude oficiálně předána vedení obce a bude na zastupitelích, aby rozhodli o dalších krocích.

„Jsme v tomto nestranní, budeme postupovat podle zákona o obcích,“ uvedl starosta Údlic Vítězslav Daniš. Problémy však úřad vnímá. „Okolo ubytovny jsme zaznamenali větší nepořádek, hlavně nedopalky cigaret, které tam vyhazují z oken. Často tam také jezdí záchranná služba a policie. Co se ale děje uvnitř, nevíme. To ví dotčené orgány,“ řekl starosta.

Popsal také situaci na jednom z dětských hřišť, kde si obyvatelé domu udělali piknik. „Slušně jsem je požádal, aby odešli, oni to nerozporovali a odešli zpět do ubytovny,“ konstatoval Daniš.

Někteří z obyvatel domu říkají, že by rádi bydleli třeba v centru Chomutova, ale nemají na vysokou kauci. „Někde bydlet musíme,“ říká Olga Č., statná žena středního věku. Podle svých slov přišla s rodinou z Klášterce nad Ohří. „Jsme tady spokojení. Jsme jediní, kdo tady má byt, ostatní mají jen pokoj a společnou kuchyň i záchod. Platíme se vším všudy 16 tisíc, to je dobré. Majitel je supr. Třeba v Chomutově na Kadaňské to bylo o trochu míň, ale museli jsme tam topit dřevem. No úplná katastrofa! Tady je to krása, máme sprchu, teplou vodu,“ chválí si žena.

Její dcera Nataša špatně snáší slova o tom, že by měli být zdrojem problémů obyvatelé bytového domu. „Přece nás nemůžou házet do jednoho pytle? Jsou tu tak dva, tři, co tohle dělají. Ty, co dělali největší problémy, majitel vyhodil, byli to snad Rumuni. Jinak jsou tu slušné rodiny s dětmi,“ myslí si mladá žena. Ta naopak poukázala na muže, který se zabydlel na náměstí. „Je to nějaký bezdomovec. Je tam pořád. Vedle je pískoviště a on do něj chodí čůrat a i něco horšího. To starosta neřeší? Jen my za všechno můžeme?“ ptá se.

Bytový dům patří z poloviny Bohumilu Cikánovi z Jirkova. Jedná se o bývalého zápasníka, který je v rámci Ústeckého kraje místopředsedou komise pro sport a volný čas (ODS). Druhá část je ve společném vlastnictví Jaroslava Lecjakse a jeho manželky Michaely. Oba žijí v Chomutově.

O Jaroslavu Lecjaksovi, který se také aktivně věnoval zápasu, Deník v minulosti psal v souvislosti s jinou kauzou. Týkala se teroru kvůli garážím, které sice patří soukromým vlastníkům, Lecjaks jim ale chtěl účtovat poplatky za využívání příjezdové cesty na jeho pozemku. Nic takového však zákon neumožňuje, a tak alespoň majitelům ztrpčoval život.

K údlické kauze se Lecjaks odmítl vyjádřit. Reagoval ale Bohumil Cikán. Ten tvrdí, že s obcí jedná každý měsíc. „Spolupracujeme s policií, máme na domě kamery, takže pokud se tam něco bude dít, máme to zaznamenané a můžeme to poskytnout policii,“ uvedl.

O petici už se dozvěděl. „Vím, že se lidem nelíbí, že se tam nastěhovalo takové množství lidí, ale nevím, že by tam byl nějaký problém. Je tam čisto, pořádek. Nevím, jak si to kdo představuje, že bychom tam měli nastěhovat doktory?“ zeptal se řečnicky. „Tuhle aféru rozvířilo pár lidí. Když se bavím s jinými, ani o tom baráku neví,“ tvrdí.

Mohlo by vás zajímat: Údlická Kafetika: Oáza umění a přátelství. Maminky rozjely unikátní kavárnu