„Jardu si pamatuji z mládí,“ přiblížil starosta Vítězslav Daniš. „Chodili jsme spolu do školy, ne tedy do stejné třídy, protože je o něco starší. Vzpomínám ale na něj, a tak mi přišlo vhodné mu pomoct,“ vysvětlil.

V nemocnici ho navštívil hned v neděli 10. prosince. „Příjemně mě překvapilo, jak celou situaci psychicky zvládá a jediné co chce je, aby mohl žít normálně. Utvrdilo mě to v tom, že si mou pomoc zaslouží – a to přímo finančním darem a nepřímo pomocí dalších ochotných dárců,“ uvedl starosta. „Za peníze si zdraví nekoupí, ale pomůže mu to začít nový, normální život,“ zdůraznil.

Nečekaná návštěva Jaroslavovi vyrazila dech. „Překvapilo mě to, nebudu říkat, že ne," zmínil.

OBRAZEM: Svíčky, šperky, krmítka. Zimní Flerjarmark zval do Kadaně

V jeho prospěch byla původně založená dobročinná sbírka s názvem Život ledvinám na platformě nadace Donio, kde se dosud podařilo vybrat více než polovinu z cílové částky 120 tisíc korun. Vyprší za čtyři týdny. V jejím rámci založil starosta Údlic ještě Dobrosbírku s cílovou částkou 10 tisíc korun. Jedná se o podsbírku, jejíž vybrané finance poputují do sbírky nadřazené. Nazvaná je 50/50. Poté, co dárci na účet poslali 10 tisíc, starosta ze svého přihodil stejnou částku ještě jednou. Zároveň doufá, že budou další lidé posílat finanční dary, aby Jaroslav dosáhl cíle.

Starosta Jaroslavovi nabídl také možnost nouzového ubytování. „Jednalo by se o pokoj se sociálním zařízením a společnou kuchyňkou, který bychom mohli jako obec krátkodobě nabídnout. Pan Svoboda se ale vyslovil tak, že by si kvůli práci raději našel bydlení ve Slaném,“ doplnil.

To potvrdil i Jaroslav. „Nabídku jsem neodmítl, nevím ale kdy odsud budu odcházet, protože se vyskytly komplikace. Spíše bych chtěl zůstat ve Slaném, v tuto chvíli ale nevím, kde budu," dodal.

Mordparta na Chomutovsku vyšetřovala letos dvakrát. Pokus a přípravu vraždy

Jaroslav Svoboda (36) žil donedávna jako každý jiný. Jeho situace ze dramaticky změnila ze dne na den, kdy byl jako řidič pracovně v Holandsku a onemocněl těžkým zápalem plic. Po návratu skončil na jednotce intenzivní péče v pražské nemocnici. Když se po dvou týdnech probudil z umělého spánku, napojený na hadičky, zněl verdikt více než drsně. Byla mu odebrána část plic a selhaly mu ledviny. Posléze v důsledku cukrovky, se kterou se léčí osm let, nastaly navíc problémy s proleženinami.

Po nějaké době se kamioňák po náročných rehabilitacích začal opět stavět na nohy za pomoci berlí. Bohužel, udeřila těžká bakteriální infekce, která mu zasáhla pravé chodidlo. Muži tak hrozí amputace části nohy. Mimo to musí být třikrát týdně dialyzován.

Do sbírky pro Jaroslava Svobodu na portálu Donio můžete přispět ZDE

Aktuálně pobývá v nemocnici ve Slaném a klade si otázku, co bude dál. Protože nemá žádné finanční prostředky, aby zvládl náročný životní restart, ani blízké, o něž by se mohl opřít, doufá, že pomohou dárci prostřednictvím finanční sbírky.

„Peníze z této sbírky bych použil na bydlení – abych si mohl začít hledat práci a mohl se zařadit do registru o dárcovství ledviny,“ uzavřel Jaroslav.

Zdroj: Chomutovský deník/ Miroslava Šebestová