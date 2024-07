„Chceme je vytáhnout ven,“ zmínila Kateřina. „Většina lidí tu má dům se zahradou a veškerým komfortem, takže zůstávají zavření uvnitř. Rádi bychom je dostali mezi ostatní a trochu to u nás pozvedli,“ doplnila.

Kafetika byla založená jako místo, kde jsou vítané i děti a celé rodiny. Po pandemii totiž podobných prostor ubylo. V kavárně je připravená i hernička a od jara do podzimu se nabízí k využití přilehlá část zámecké zahrady, kde je posezení z palet, nově tam přibyly dvě houpačky zavěšené na stromech a děti se mohou vyřádit na trampolíně.

Kavárna si zakládá na spolupráci s místními a regionálními dodavateli. Jen kávu objednává z Příbramska. „Vybírali jsme malou pražírnu a zaujal nás název SouLmate Cafe, protože staví na kamarádství a spřízněných duších. Dělají to s láskou, stejně jako s láskou vedeme my projekt Kafetika,“ nastínila Kateřina.

Kromě kávy připravené různými způsoby tu nabízejí také domácí limonády, koláče, dorty, buchty a sendviče, které připravují živnostnice z Chomutovska. Ty zajišťují i catering pro uzavřené společnosti v Kafetice – třeba oslavu narozenin, promoci či svatební hostinu. O celou gastro zónu pečuje především Kateřina, která má bohaté zkušenosti s pohostinstvím z prvotřídních podniků v Praze.

Šárka se zase postarala o útulné vybavení kavárny, které prozrazuje, že je její další vášní design. Gauče s křesílky, dekami, polštáři a dekoracemi doplnila o dřevěné sochy a plastiky akademického sochaře Jiřího Němce. Originální designové prvky a nábytek na míru vytvořil její muž Roman Zíka. Na Šárce je také vytváření společenského programu, a to například u příležitosti Velikonoc, Valentýna, Dne matek, Dne otců, prvního školního dne, přišla také s pořádáním Podzimního vábení, setkání seniorů s místní kronikářkou či workshopem designových stěrek.

Úspěch měla například jóga pro děti a pro dospělé doplněná o zahradní boho piknik. Největší účast měl ale překvapivě Den otců. Přestože šlo o nově se rozjíždějící akci, přilákala kolem sedmdesáti hostů. Úspěch zopakovala i letos.

„Přizvali jsme mosteckou Maringodku, která dělá burgery, točili jsme pivo, měli jsme tu veterány, RC modely, živou hudbu a připravili jsme soutěž o nejrychleji zatlučený hřebík. Tátové i děti byli nadšení a návštěvnost parádní,“ potěšilo Šárku. „Na další rok máme přislíbenou zápůjčku Pragovek,“ pochlubila se.

Kafetiku kavárnice vybudovaly hlavně pro posílení sousedských vztahů, lidé se k nim sjíždějí ale z celého Chomutovska a občas zavítají i hosté z jiných měst. „Přijel pár z Kladna. Oba si vzali jídlo, dorty a espresso s sebou. Za chvíli se pán vrátil. Myslela jsem, že se něco nepovedlo, ale on si přišel pro další espresso, že prý bylo výborné. To bylo skvělé,“ nadchlo Kateřinu. „Jezdí sem také pár, který je z Prahy a má tu v okolí chatu. Slyšeli o nás a jezdí sem na flat white. Takoví lidé nám dávají pocit jistoty, že to děláme dobře,“ dodala kavárnice, která je vděčná za takovouto zpětnou vazbu.

Kafetika podporuje také regionální umělce a díky spolupráci s mosteckou farmou Vykvetlo si tam lidé kromě kávy mohou chodit i pro pugéty květin.

Kateřina Janáčková, 40 let. V Údlicích žije od útlého dětství, dvanáct let ale žila v Praze, poté se vrátila zpět. Vystudovala hotelnictví a turismus a následně pracovala v pohostinství v Praze. Procestovala značnou část Asie. Oblíbila si duchovní literaturu a literaturu věnovanou osobnímu rozvoji. Jezdí na kole, in-line bruslích. Ráda tráví čas v přírodě a především se synem. Šárka Zacharová, 38 let. Rodačka ze Žatce bydlí v Údlicích osm let. Vystudovala podnikání, marketing a management. Pracovně působila ve Velké Británii, Holandsku a několik let v Praze. Její vášní je dekorování společenských akcí, interiéru a design. Baví ji zahradničení, cestování, jízda na kole, snowboarding a další druhy sportu. S chutí pracuje se sociálními sítěmi. Má dvě děti, které ráda učí novému.

Mohlo by vás zajímat: Sladká zastávka v Otvicích má stovky fanoušků. Fronty na zmrzlinu rostou