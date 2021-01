Komplikace zaznamenali na svých cestách řidiči napříč krajem. V Děčíně se na hlavní silnici na Benešov nad Ploučnicí tvoří dlouhé kolony. Policisté upozorňují na možné nebezpečí dopravního kolapsu. Komplikovaná je také situace ve Starých Křečanech, kde se v polohách nad 300 m n. m. tvoří sněhové jazyky. Řidiči tu musejí být opatrní.

Na dálnici D8 od Chlumce až po Börnersdorf je silnice velmi kluzká. Kolona se tvoří u Knínic.

Nesjízdná je také silnice I/7 na trase Hora sv. Šebestiána - Chomutov v obcích Chomutov, Spořice, Křimov a Hora Svatého Šebestiána okres Chomutov. Silnice byla uzavřena v obou směrech kvůli hustému sněžení a silnému větru.

V Blatenské ulici v Chomutově pak havarovaly dva autobusy. Nehoda se obešla bez zranění. U Litvínova momentálně policisté šetří nehodu dodávky a osobního auta nedaleko Kauflandu. Ve Varnsdorfu v ulici T. G. Masaryka narazil autobus do zaparkovaných aut.

"V souvislosti s aktuálním zimním počasím nabádají policisté řidiče ke zvýšené opatrnosti na silnicích a zejména k tomu, aby rychlost vozidla přizpůsobili aktuálním povětrnostním podmínkám a stavu vozovky," sdělil policejní mluvčí Daniel Vítek.

Hasiči v noci opět odklízeli spadlé stromy.

13.-14. 1. 2021. V nočních hodinách hasiči odklízeli spadlé stromy a větve na komunikacích v Holedečku na Žatecku, Varnsdorfu na Děčínsku, Bílině na Teplicku, na komunikaci č. I/13 na Mostecku a Strádově na Ústecku. pic.twitter.com/A9DdEkOUQM — HZS Ústeckého kraje (@HzsUlk) January 14, 2021



V půl deváté dopoledne se na 60. kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu, před tunelem Radejčín, srazily osobní automobil s kamionem. Ve stejnou dobu havaroval osobní vůz do svodidel na silnici 247 u obce Mlékojedy na Litoměřicku. Bouralo se také v Třebušíně. Tam se do kolize dostaly dva osobní vozy, nikdo naštěstí nebyl zraněn. K podobné situaci došlo před devátou hodinou také v Bílině a jen o chvíli později v Horově ulici v Litoměřicích.

Střet dvou osobních automobilů se obešel bez zranění také na silnici 25124 u obce Údlice na Chomutovsku a před desátou hodinou v obci Jílové na Děčínsku.

Krátce před devátou hodinou dopoledne zablokovaly kamiony oba jízdní pruhy dálnice D8 na 75. kilometru ve směru na Německo.

Zapadlá auta v Petrovicích a nehoda u Poláků

Hasiči vyjížděli na pomoc při dopravních nehodách od půlnoci do rána v Ústeckém kraji pouze dvakrát.

"V 7.30 vytáhli hasiči dvě zapadlá auta v Petrovicích. V 7.36 u Poláků na Kadaňsku havarovala dvě osobní auta. Jednoho zraněného člověka vzala do péče zdravotnická záchranná služba," informovali hasiči na svém twitterovém účtu.

Zapadáno sněhem hlásí Tisá na Ústecku. Silnice jsou tam téměř neprůjezdné, auta stojí v kopci. Čtenáři si stěžovali na problémy s pravidelnou autobusovou dopravou.

Do hor raději nevyjíždějte

Na Teplicku jsou silnice 1., 2. i 3. třídy jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Po chemickém ošetření někde ještě leží rozbředlý sníh.

Tradičně při větším sněžení problémy se sjízdností museli řešit v Dolní Moldavě v Krušných horách. Podle informace Renaty Fialové z moldavského informačního centra ve čtvrtek 14. ledna před 10. hodinou už po nočním přívalu nesněžilo a bylo bezvětří. Jde ale o horskou oblast a situace se mění každou chvíli. Kdo není zvyklý jezdit po sněhových silnicích, neměl by raději do hor vyjíždět. Bez problémů je sjízdná silnice do Mikulova a posléze k „trafu“ na Nové Město. Jet se dá i na Cínovec k hraničnímu přechodu. Dopravní server dopravniinfo.cz upozorňuje na Cínovci na možnost námrazy na silnicích.

Policie na Teplicku řešila od pozdního středečního večera, kdy začalo nově sněžit, několik nehod v okrese, většinou šlo o malé „strkačky“ právě v důsledku stavu vozovky. V Teplické ulici v Bílině byla ve čtvrtek 14. ledna v 8.50 hodin nahlášená policii dopravní nehoda dvou osobních aut. Jde o malou dopravní nehodu, která se obešla bez zranění. Ještě před půlnocí v ulici U Hadích lázní v obci Teplice byla nahlášená nehoda autobusu. Dvě havarovaná vozidla, autobus a osobní auto.

Dopoledne se na Mostecku na silnici I/27 ve směru od Lomu na Osek převrátil na bok do příkopu přívěs kamionu. Za ním jela dodávka, jejíž řidič se kamionu vyhýbal, ale s vozem skončil také v příkopu. Silnice se kvůli nehodě uzavřela. "Ke zranění osob nedošlo. Alkohol u řidičů nebyl zjištěn," sdělila mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Hmotnou škodu zatím policie nevyčíslila a okolnosti nehody vyšetřuje. Provoz policisté odkláněli na vedlejší komunikace.