V době, kdy honbě za penězi ustupuje volný čas i vysněná nevýdělečná povolání, působí dobrovolníci možná jako z jiného světa. V bezplatné práci pro jiné ale nacházejí mnohem větší hodnoty než peníze. Motivují je útěk od každodennosti, noví lidé i dobrý pocit z práce, která má smysl.

Chomutovan Pavel Podhorský pracuje v oblasti IT a na dobrovolnické akce jezdí posledních šest měsíců. Většinou ho čeká těžká práce. „Účastnil jsem se třeba stavby lesního baru. Takže to bylo samé tahání fošen, cihel, vyklízení placu od kamení nebo skládání dřeva na zimu,“ vypráví Podhorský. Jindy zase vyrazil do keltského skanzenu z mladší doby železné v Nasavrkách na Chrudimsku. „Tam jsme stavěli ohrady pro ovce nebo pracovali na bylinkové zahradě – pletí, rytí,“ doplňuje dobrovolník.

Ačkoli za dobrovolnickou práci nadšencům žádná odměna nekyne, Podhorský přiznává, že úplně nezištně to nedělají. „Když sedíte celý týden od rána do večera v kanceláři v nadnárodním molochu, je to útěk a pěkně osvobozující. Vyměníte počítač za krumpáč, jste v přírodě, makáte a vyčistíte si úplně mozek,“ myslí si Chomutovan „A na konci víkendu vidíte, že za vámi něco zůstalo, něco, co má význam,“ těší práce dobrovolníka Podhorského.

Dobrovolníci z celé Evropy

Kdo se koncem července ocitl kolem Kotviny u Okounova, možná slyšel zmatení jazyků. V jednu dobu se tu s dětmi sešli dobrovolníci z Čech, Chorvatska, Španělska, Portugalska a dalších evropských zemí. Kadaňská organizace Radka tu pořádala pobytový tábor, na který přijeli dobrovolníci ze zahraničí.

„Jejich hlavním úkolem bylo mluvit s dětmi anglicky a seznamovat je se svými zeměmi,“ vysvětluje vedoucí táborů Stanislava Hamáková. Děti podle ní při kontaktu s cizinci rychleji ztrácejí zábrany a pokroky v cizím jazyce jsou mnohem rychlejší než ve školních lavicích.

A jak se u nás líbí dobrovolníkům, kteří dosud znají možná jen Prahu? „To je právě ono. Octnou se skoro v divočině, mimo civilizaci. Pro Španěly i Italy je naše krajina úplně něco nového, neznají takové lesy nebo zříceniny hradů,“ myslí si Hamáková.

„Když mají volno, většinou je Praha už tolik nezajímá. Míří do Žatce, Plzně, Karlových Varů. Odměnou za práci bez nároku na honorář jim nejsou jen krásy země, ale zalíbení nachází i v české kuchyni. „Zamilovávají se do svíčkové a piva. Třeba minerálka z Karlových Varů je příliš nenadchla, ale pivo z Perštejna, to jim zachutnalo,“ říká Hamáková.

Na Chomutovsku sdružuje dobrovolníky například organizace Adra, jejíž dobrovolnické centrum vzniklo v lednu 2015. V Chomutově a nejbližším okolí zajišťuje pomocníky pro neziskové organizace, které zajišťují sociální, zdravotní a pro-rodinné služby. Aktuálně sdružuje kolem padesátky lidí.

Vzdělávací centrum Radka Kadaň eviduje také kolem padesáti dobrovolníků. Pomáhají v nemocnicích, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Sdružuje také dobrovolníky, kteří se věnují canisterapii.