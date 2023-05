Bývala to ulice prostitutek a podivných existencí. Postupem let se Kadaňská v Chomutově začala výrazně měnit, takže přibyly nové fasády a také upravené zahrady s bazény, houpačkami a altány. V lokalitě tak zbývá naprostá menšina staveb s problematickým obyvatelstvem.

Nemovitost městu nabídl jednatel společnosti MOPA Bohemia Pavel Moravec za 8,9 milionu korun. Další finance by spolkla přestavba. Podle zástupců města by to ale byla smysluplná investice.

„Byl jsem se tam podívat a myslím, že kdybychom dům koupili, výrazně by to lokalitě pomohlo,“ uvedl primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Byty jsou v poměrně zbídačeném stavu, sprchy jsou na chodbě. Skutečně to není hezký pohled. Vedle jsou parádní opravené domy a uprostřed toho tahle hrůza,“ zhodnotil.

VIDEO: Dronem nad Kamencovým jezerem. Tak ho otevřeli do nové sezony

Činžák by nadále sloužil bydlení, ale jiného typu. „Představoval bych si, že by tam byly startovací byty vybudované za peníze města, ve kterých bychom ubytovávali nájemce za našich pravidel. To znamená mladé pracující lidi s dětmi, kteří jsou z Chomutova,“ nastínil náměstek primátora pro sociální oblast Milan Märc (Nový Sever). „Nechceme si sem strhávat problematické obyvatelstvo ze širokého okolí,“ dodal na adresu sociálního bydlení, které je financované z dotací a tudíž se musí řídit dotačními podmínkami. V takovém případě si město nájemce vybírat nemůže.

Vyhlídky, že by dům patřil městu, se místním lidem líbí. „Jestli má být pro mladé, co mají práci, je to o něčem jiném,“ ocenil Chomutovan v důchodovém věku. Tato možnost by se zamlouvala také Michaele Salačové, která se do lokality přistěhovala před dvěma lety. Dobře si ji ale pamatuje z dětství. „Bydlíme v paneláku naproti, sem moc nechodíme, protože se tu občas pohybují hodně divní lidé. Dcera má příští rok chodit do školy a ze školy sama, tak přemýšlím, kudy by to mělo být, aby s nimi nepřišla do styku,“ svěřila se mladá maminka. „Přivítala bych, kdyby tu bydleli normální lidé,“ dodala.

E-koloběžek je stále víc. Příznivci ekologie jim fandí, záchranáři varují

Podle jejího mínění bydlení na Kadaňské zhoršuje nejen zmíněný dům a další jemu podobný, ale také hostinec. „Myslím, že je to i tou hospodou. V létě tady postávají šlapky, kolikrát jsou i z druhé strany za školou. Němci už jsou zvyklí, že je tam najdou,“ dodala.

Nájemníci z bytového domu zatím netuší, že se možná budou muset stěhovat. Majitel totiž přislíbil, že by ho městu prodával prázdný. Informací byl viditelně zaskočený mladík, který posedával s petkou vína na chodníku. „Ale co, stejně je to tady nic moc. Je to malý, záchody máme na chodbě a nemám elektřinu ani plyn. Chtěl bych do azyláku,“ zmínil. Chválil jen poměrně nízkou cenu nájmu.

1/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově 2/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově 3/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově 4/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově 5/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově 6/6 Zdroj: se svolením Magistrátu města Chomutov Ubytovna v Kadaňské ulici v Chomutově

Původně dům patřil Stavebnímu bytovému družstvu, které ho využívalo pro ubytovávání soudně vystěhovaných neplatičů nájemného. Dříve totiž platil zákon, podle něhož bylo nutné nájemníkům obstarat náhradní bydlení.

Současný majitel dům koupil před dvěma lety se záměrem, že ho zrekonstruuje na standardní byty. To se ale nestalo. „Cena za stavební materiál stoupla tak, že jsem tuhle myšlenku opustil a začal garsonky pronajímat,“ vysvětlil Moravec. „Nejraději bych, aby ho koupilo město, protože si myslím, že je to nejvhodnější subjekt, který by s ním mohl pro klid v oblasti něco udělat,“ dodal.

Majitel je přesvědčený, že městu nabídl výhodnou cenu. Znalecký odhad, který si loni nechal vyhotovit jiný zájemce, byl o více než čtyři miliony vyšší. Protože se ale jednání s městem táhne, současně chce inzerovat prodej. Pro další zájemce to bude za vyšší cenu.

O nabídce má jednat chomutovské zastupitelstvo na červnovém zasedání.