Z okolí Vilémova by měly v dohledné době zmizet zbytky starého povrchového dolu Prokop Grube z roku 1920. Ministerstvo financí vypsalo tendr na rekultivaci prostoru mezi obcemi Blov a Zahořany, která bude stát v první fázi asi 41 milionů korun. Konečně, radují se ve Vilémově.

Obec se totiž o rekultivaci tohoto území snaží už několik let. „Minimálně pět let to bude,“ pokyvuje hlavou starosta Bohuslav Kreuz. Vypsání tendru je velký krok vpřed. „Znamená to, že by se už brzy mohlo začít s pracemi,“ doufá starosta.

Cyklostezka a kemp

Někdejším dolem povede sedmikilometrová cyklostezka, vedoucí od Blova do Radonic. U jezera zvaného Podkova má vzniknout parkoviště pro dvanáct aut a odpočinkové místo Kemp u Jezera, na které bude vypsáno výběrové řízení zvlášť. „Teď tam lidé stanují nadivoko, tak ať tomu dáme nějaký řád,“ vysvětluje Kreuz.K zemi by měla padnout zchátralá bývalá třídírna, její komín ale zůstane.

Projekt zpracoval v roce 2008 Výzkumný ústav hnědého uhlí, vítěze tendru by mělo ministerstvo vybrat do konce března.

Důl Prokop Grube nikdy nepatřil mezi úspěšné projekty. Stavět se začal v roce 1919 na samém okraji severočeské hnědouhelné pánve pod Doupovskými horami, kde není moc kvalitní uhlí a těží se jen z tenké vrstvy. Povrchové dobývání uhlí teprve začínalo a megalomanských rozměrů nabylo až o desítky let později.

Podle serveru Zaniklé obce důl moc úspěšný nebyl a v roce 1927 zase těžit přestal. Zbyla po něm důlní jáma, z níž se vytěžilo asi pět se tisíc tun uhlí, která je dnes zčásti zatopená, a také železobetonová třídírna uhlí.

Zmizí i pozůstatky Kohinooru

Staré důlní objekty, například těžní věže, by měly v příštích letech zmizet také z okolí Mariánských Radčic nedaleko Litvínova, kde ještě v roce 2003 fungoval hlubinný důl Kohinoor.

Zachována by měla být jen hlavní budova dolu, který na stejném místě fungoval od roku 1888. Na severu Čech už je v provozu jen jeden podobný důl Centrum, patřící Czech Coal. Podle prohlášení svého majitele měl také ukončit činnost už několikrát, v provozu ale zůstává i v roce 2012.