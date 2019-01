Chomutov - Tentokrát jsme zavítali do restaurace u zooparku.

MIRKA ŠEBESTOVÁ

Proč bych neměla dát čtyřku? Fakt nevím. Na obědě v Restauraci U Pratura jsme byli už v pondělí, ale dodnes mě nenapadlo dost polehčujících okolností, abych mohla dát o fous lepší známku. Ale vezměme to popořádku…

Restauraci U Pratura jsme zařadili do našeho testování na doporučení. Kdosi se v diskuzi zmínil, že i tam dobře vaří a mívají hotová jídla. A tak jsme tam zamířili, abychom si udělali vlastní obrázek.

Jídelní lístek nebyl široký možnostmi, ale nabídka vypadala poměrně slušně: uzená polévka s drobením a tři jídla hovězí guláš, domácí sekaná a mexické fazole. Zvolila jsem fazole.

Polévka mi chutnala, ačkoli byla dost slaná a klidně jí mohlo být i víc. Horší bylo, když jsem dostala na stůl fazole. Působily jako druhá polévka v řadě, jen o něco hutnější. Chutnaly lečem, což způsobila velká červená paprika, kterou byly ochucené. Můj oběd vypadal tak, že jsem lovila luštěninu (vážně jí mohlo být víc) a preparovala kousky masa, abych zbavila vepřové tlustých okrajů.

Číšník prozíravě přinesl hned na začátek ošatku s chlebem. Vlastně i v nabídce hotovek stálo „mexické fazole s chlebem“. Jenže jsem si myslela, že chléb má být jen pro zavilé pojídače pečiva, kteří ho mají rádi k polévce i hlavnímu chodu. Ne že jím budu muset vydotovat prázdné místo v břiše.

Výsledek: dojedla jsem, nechutnalo mi a měla jsem ukrutný hlad. Vadila mi i cena: 60 korun za obyčejné fazole je vážně moc a to zvláště když se počítá s malou porcí s tím, že se strávníci dojí chlebem. Vědět to vše, odnesu svých 85 Kč za jídlo, polévku a pití do podniku, kde se najím dobře a dosyta.

Prostě za 4.

MARTIN PETRŮ

Na obědě u Pratura jsem ocenil klidné prostředí malé, spíše domácí hospůdky. Netuším ale, kdy do Pratura na oběd kvůli jeho dostupnosti znovu zavítám. Ale kvůli jídlu by se to vyplatilo.

Vykopnul jsem polévkou s drobením stejně jako kolegyně Mirka. A pochutnal jsem si. Polévka byla trochu slanější, ale velice chutná.

Po dohodě jsem jako hlavní chod zvolil pikantní hovězí guláš s houskovým knedlíkem. Právě knedlíků mi mohlo na talíři přistát více, což jsem tušil ihned po příchodu číšníka. Jiné výhrady jsem ale ke guláši neměl. Byl lehce pikantní přesně tak, jak stálo v jídelním lístku. Maso bylo libové a porce tak akorát.

S celým menu jsem se navíc včetně malého piva vešel do devadesáti korun, což považuji za slušnou cenu. Stále mám v paměti návštěvu oběda za 135 korun, kde jsem se nenajedl o nic lépe. Moje hodnocení tedy kazí pouze malý počet knedlíků ke guláši.

Moje známka je 1-.





JOSEF DUŠEK

Restaurace U Pratura není luxusní podnik, spíš taková vesnická hospůdka. Což samo o sobě není žádné minus, ale lecjaké riziko to s sebou nese.

Jedna věc je horší dostupnost, ale důležitější je třeba to, že nabídka obědů tu nemůže být tak široká ani pestrá jako někde v centru města. Nejsem už tak zmlsaný jako v dětství, ale z víceméně se opakující se nabídky tří jídel bych si vybral jen málokdy. Už jednou jsme Pratura vynechali, protože bychom se ten den nenajedli, tentokrát jsme si každý „to své“ našli.

A tady začíná jít Pratur do plusu. Já si dal domácí sekanou s bramborovou kaší. Je to skoro bufetové jídlo, ale mě to vůbec nevadí a byl jsem zvědavý na „domácnost“ sekané. Byla vynikající, měkoučká, chutně kořeněná, dostal jsem jí plátek a půl (snědl bych i tři). I kaše mohlo být víc, ale hladový jsem neodcházel.

Cena (60,) korun se zdá na sekanou s kaší vysoká, ale já nelitoval. Na pravidelné obědy to tu není, ale za můj oběd nemohu dát žádnou děsnou známku.

Moje známka: 2-.





