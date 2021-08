Jen pět dní na to, aby zachránily Zemi před asteroidem, mají děti energetiků. S takovým úkolem se musejí popasovat na probíhajícím příměstském táboře v Elektrárně Tušimice.

Velká hra o záchraně planety Země začíná, její účastníci museli nejdříve za usilovného soustředění zkoncentrovat své síly v jednu společnou. | Foto: ČEZ/Ota Schnepp

Napínavý souboj s časem začal v pondělí 16. srpna. Do pátku 20. srpna musejí děti zachránit rodnou planetu a tím i pracoviště svých rodičů, pracovníků ze Skupiny ČEZ. Mladí zachránci mají za úkol spojit čtyři živly, jejichž síla odkloní asteroid z dráhy Země. Ten by měl podle propočtů spadnout do středu tušimické elektrárny. Zábavný i poučný příměstský tábor pořádá pro děti či vnoučata energetiků ve spolupráci s vedením elektrárny a odbory zájmové sdružení ARCHEOklub Kadaň.