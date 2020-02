Ohřecká osmička, jak už sám název napovídá, nabídne na jaře osm sportovních akcí. Kromě samotného sportovního výkonu na účastníky čeká i poznávací zážitek. „Nabídneme osm tras v osmi mikroregionech Dolního Poohří. Naším cílem bude, aby každá z nich vedla okolo nějakého zajímavého místa, památky či přírodní lokality,“ upřesňuje ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík. Přesná místa agentura teprve vybírá, mělo by se ale jednat o turisticky méně známé lokality Poohří.

Připravované trasy mají být méně náročné, o délce pět až osm kilometrů. Určené jsou především pro rekreační běžce nebo svižné chodce s nordic walkingovými holemi. Vyloučení ze seriálu ale nejsou ani turisté, kteří dávají přednost poklidnější chůzi, nebo děti na kolech. Být první v cíli totiž není to nejdůležitější. Seriál bude nezávodní – nerozhoduje čas, ale co nejhojnější účast.

Zájemci dostanou na začátku klání slepou mapu Dolního Poohří. Za každou trasu, kterou úspěšně absolvují, získají ústřižek k doplnění mapy. „Ty, kteří poskládají celou mapu, odměníme a získají titul Běžec Poohří,“ dodává ředitel agentury Pichlík.

První příležitost dostanou zájemci v neděli 26. dubna na Klášterecku. V květnu vyběhnou po okolí Vroutku a Kryr na Lounsku, před prázdninami ještě prozkouší terén Lounska a Podbořanska. Na letní prázdniny jsou připravené tři závody kolem Žatecka. Soutěž vyvrcholí 13. září na Kadaňsku. „Na jednotlivé etapy není nutné přihlašování předem, stačí přijít na startu ke stánku Destinační agentury Dolní Poohří a registrovat se,“ radí Kateřina Táborská z agentury. Startovné bude symbolické, místo a čas startu agentura začne průběžně zveřejňovat.

Lákají turisty na odměny

Příslib odměny je oblíbeným způsobem, jak na turistické trasy přivést návštěvníky. Za hranice našeho kraje vyráží pro razítka a odznaky Kateřina Chudá z Chomutova. „Kdysi jsme vyrazili s rodiči do Krkonoš, kde měli úžasnou vychytávku na lenochy – cestovní glejt Krakonošova království. Za vyplněný počet razítek do knížečky, co vypadala jako pas, jsem tenkrát dostala tričko,“ vypráví Chomutovanka. „Hrozně mě to bavilo, stanoviště byla různě položená a já nutila rodiče drápat se všude, jen abychom to razítko měli. Byly to desítky kilometrů. Jednou jsme skončili na velikém krpálu v něčem, co připomínalo kozí chlívek, to jsme samozřejmě zabloudili,“ usmívá se. Podobné zážitky teď připravuje svým dětem. „Líbila se nám třeba naučná stezka Čtyřlístku v Doksech u Máchova jezera nebo pohádkově laděná Ježíškova cesta na Božím Daru. Motivace je znát, bez odměny bych tam děti dostala jen těžko,“ uzavírá Kateřina Chudá.