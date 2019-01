Chomutov /FOTOGALERIE/ - Ošetřovatel tuleňů Toša Stojanov prozradil: Když je samice v říji, Kašek žárlí i na mě.

V chomutovském zooparku slavili o víkendu narozeniny tuleně Kaška. Dožil se výjimečných třiceti let. Kulaté narozeniny měla také samice Kruope (20 let), hlavním oslavencem byl ale táta Kašek, protože ve svém věkem je jeden ze tří nejstarších tuleňů žijících v zoologických zahradách. Zooparku se tuleně daří úspěšně odchovávat, letos ale mládě nečekají. Kromě samotné oslavy zoopark připravil pro příchozí plno her o ceny, které si užily hlavně děti. Mohly soutěžit také o oranžové tričko s narozeninovým motivem, kterých bylo vyrobeno jen několik kusů.

O celou skupinku tuleňů se již pět s láskou stará jejich ošetřovatel Toša Stojanov. My jsme ho krátce vyzpovídali.

Pět let je poměrně dlouhá doba. Jsou tuleni typem zvířat, která dokáží svému ošetřovateli jeho péči opětovat?

Rozhodně ano. Když jsem k tuleňům přišel, chvilku trvalo, než si na mě zvykli. Kaškovi nejdéle. Vzpomínám, že asi tak měsíc. Svého ošetřovatele ale bezpečně poznají a svoji náklonnost mu dají znát.

Jak?

Když se k nim přiblíží někdo cizí, nevěří. Jednoduše se schovají do vody. Za mnou vylezou až na „pláž" a jdou si pro pohlazení nebo podrbání.

Mají to tak všichni?

(úsměv) No zrovna Kašek ani moc ne. To víte, je to přeci jen chlap. Ten mi na přátelství podá tak maximálně ploutev. Na nějaké větší pomazlení on není.

Takže kamarádi?

Bere mě. Respektuje mě a neutíká přede mnou. Jakmile jsou ale samičky v říji, bývá krapet nepříjemnější. To pak když se třeba některá ze slečen vyleze pomazlit, okamžitě jde z vody a normálně žárlí.

Vaši svěřenci nejsou žádní drobečkové. Stalo se někdy, že by se projevili nějak agresivně?

Ne ne, nikdy. A ani nevím o případu, že by tomu tak někde bylo nebo že by se někde jinde něco stalo. Jsem ale přesvědčený o tom, že kdyby cítili nějaké velké nebezpečí, nezůstal by Kašek netečný. A při jeho dvou stech kilech živé váhy by to asi nedopadlo dobře. Jinak je to ale kliďas a jen tak něco ho nerozhází.