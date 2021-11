Trolejbus jako svářečka nebo jiskřící kohout oznamující budíček. S příchodem prvních mrazíků do měst Ústeckého kraje přišla brzká, a ještě potemnělá rána, kdy to v ulicích jiskří a lidé se probouzejí na stroboskopem nasvíceném tanečním parketu. V Chomutově, Ústí anebo Teplicích. Tam, kde jezdí trolejbusy, tento zimní efekt dobře znají. Troleje jiskří, trolejbusy s cestujícími „cukají“.

Nebezpečné to není. „Jde spíš o vizuálně zajímavý jev. Ale pro provoz trolejbusů to může být i komplikované. Pokud na trolejové vedení napadne voda, která zmrzne, dokáže být skoro dokonalým izolantem. Mezi drátem a sběračem vozu vzniká výboj s vysokými teplotami,“ vysvětloval původ jiskření Ota Šnajdr, který řadu let dělal vedoucího provozu v teplickém dopravním podniku.

Trolejbusy na ranních spojích v Teplicích poprvé letos jiskřily v pondělí 29. listopadu. Na drátech byla námraza. Provoz to ale zatím nezkomplikovalo. Bez problémů byly podle zpráv z tamního dopravního podniku také v Chomutově. Komplikace to nepřineslo ani v Ústí, kde tvoří trolejbusy páteř městské hromadné dopravy.

„Žádné problémy s trolejbusy kvůli mrazu jsme zatím nezaznamenali,“ konstatovala v pondělí Jana Dvořáková z DpmÚL.

Z nadílky sněhu a mrazivých teplot se raduje málokterý řidič. Ani šoféři MHD tohle roční období většinou příliš nemilují. Nástrahy v Teplicích číhají hlavně na trolejbusy. Problémová jsou prudká stoupání. Třeba na sídliště Nová ves, popřípadě v Hejdukově ulici nad plaveckou halou. „Klouže jim to do kopce, nebo poskakují. Často se i zastaví a následné rozjetí nás budí,“ popisuje muž z tamních domů podél silnice v ulici.

Letos kalamitní stav na silnicích v níže položených částech kraje zatím žádný nebyl.