„Řekl bych, že naší chloubou je dobrá dopravní dostupnost, občanská vybavenost a že to tu máme upravené,“ hodnotí starosta, jehož rodina má ve vsi hluboce zapuštěné kořeny. Žila tam i před druhou světovou válkou.

Josef Egermann

Je mu 67 let.

Starostou je od roku 2008.

Dříve se věnoval obchodu a podnikání, jeho koníčkem je myslivost.

Má dvě děti.

Málkov i Zelená jsou přeťaté silnicí I/13. Určitě máte problémy s hustou dopravou a přecházením přes silnici. Dá se říct, že je to největší bol obce?

„Třináctka“ je problematická od té doby, co se vystavěla. Jenomže tehdy jezdilo aut minimum, od té doby je nárůst aut tak enormní, že je problém ji dnes přejít. Nejhorší je to s kamiony, jejich řidiči skoro nedávají nohu z plynu. Máme tu spoustu dětí, které chodí do školy, a musí ráno přecházet silnici jedním směrem a odpoledne druhým. Problém je to také pro starší lidi, ale i mladé. Takže ano, „třináctka“ je naše největší bolest.



K radarům, které máte v obci delší dobu, přibylo vodorovné značení. Zpomalilo to dopravu?

Určitě ano. Řidiči už nemají ten prostor na předjíždění. Tvrdá data nemáme, ale řekl bych, že se průměrná rychlost snížila o třicet procent. Platí tu padesátka, tu předtím nedodržoval nikdo, jezdili rychlostí 90 i víc kilometrů za hodinu.

Těžkou dopravu má odklonit obchvat. Váš problém to vyřeší, ale bude to až tak za deset let. Jak se zařídíte do té doby?

Ředitelství silnic a dálnic, kde jsme byli párkrát na jednání, přislíbilo, že dojde k přeložce třináctky dolů pod obec a tady nahoře povede jen obslužná silnice. Po nové rychlostní komunikaci mají auta jezdit v roce 2032. Mezitím chceme požádat o přechod pro chodce. Je otázka, jestli nám to povolí, protože šíře silnice je delší, než dovolují předpisy. Dalo by se to řešit ostrůvkem, jenže by nebyl velký a mám strach, že kdyby tam stálo dítě a kolem projížděly kamiony, aby ho sání nestáhlo pod kola.

Nejmenovaný politik řekl, že bychom si sem měli dát semafory. To ale není jednoduché, kdo to bude financovat? Komunikace je Ředitelství silnic a dálnic, zároveň je součástí obce. Pořídit semafory, to nejsou malé peníze, zvláště v dnešní době, kdy nám pokrátili peníze do rozpočtu. Neříkám, že jsme chudá obec, ale musíme hospodařit tak, aby to tu po nás další vedení mohlo převzít a mělo peníze na další fungování.



Pro letošek jste si naplánovali schodek 8 milionů korun. Budete více investovat?

Tím, že máme v rezervním fondu 55 až 60 milionů korun, si dovolíme investovat, ale zase jen do částky, kterou bychom dohonili v příštím roce rozpočtem. Nechceme utrácet zbytečně.

Deník na návštěvěZdroj: DeníkJaké máte největší investiční akce?

Skoro 4 miliony korun chceme dát na rekonstrukci bytových domů v Málkově a Zelené. Musíme opravit, zrekonstruovat nebo dát nové střechy, protože v době budování nebyla použita správná krytina. Máme domy staré 15 až 20 let a další starší než 40 let. Při velkých větrech a dešti tam zatékalo a nikdy jsme nenašli kudy. Musíme věřit, že tam po opravách nepoteče a nájemníci už nám nebudou volat, že mají mokré stropy.

Dále chceme dokončit workoutové hřiště – zainvestujeme do umělého povrchu a ve Vysoké uděláme komplet nové veřejné osvětlení. Před vydáním stavebního povolení je také tlaková kanalizace v dolní části Zelené, kde původně byly zahrádky, moderní svět se ale obrací, lidé utíkají z paneláků a přestavují si zahrádky na trvalé bydliště. Aby tam mohli důstojně bydlet, zavedli jsme jim tam pitnou vodu a letos bychom jim tam měli udělat kanalizaci.

Jak hodnotíte občanskou vybavenost Málkova?

Řekl bych, že máme z 90 procent vše udělané a čekají nás spíše udržovací práce. Máme domov pro seniory, poštu, obchod, zajíždí sem lékař. Máme tři sportovní hřiště, čtyři dětská, fotbalové hřiště se zázemím a sportovní halu, kde se pořádají i plesy. Myslím si, že občané, kteří nejsou až tak nároční, tady mají všeho dostatek.



Dost se tu staví, hlavně tedy v horní části Zelené. Je tu velký zájem o parcely?

Ano, tato lokalita se lidem líbí. Chtěli by víc parcel, momentálně ale obec žádné nemá.



A soukromý vlastník?

Jeden tu je, nelíbí se nám ale jakou má představu. Plánuje, že by naproti domova pro seniory postavil 90 domů. To by komunikace nezvládla. Nechceme to. Myslíme si, že patnáct domů bude dost, chystáme proto změnu územního plánu.