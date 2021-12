Chomutov a Kadaň se chtějí propojit s největšími městy okresu, aby společně řešily problém s odpady. Vede je k tomu nová legislativa. Podle očekávání se mají obce a města soustředit na to, aby dokázala do čtyř let separovat 60 procent odpadu, tato zákonná míra v třídění má navíc v dalších letech růst. Z Chomutovska zaznívá, že je to nemožné. Lidé netřídí správně, proto města zvažují pořízení společné dotřiďovací linky.

„Podobně jako ostatní města vymýšlíme novou strategii postupu nakládání s odpady, protože se změnila legislativa,“ potvrdil starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS). „Tlačení jsme i finančně, protože když na skládce uložíme více než dvě stě kilogramů odpadu na občana ročně, zvýší se nám poplatek,“ doplnil.

Zimní pohádka. Zasněžené Kamencové jezero přivítalo otužilce

Kadaň se léta snaží motivovat místní lidi k lepšímu třídění, odměňuje je snižováním poplatku za odpad. Přesto dosáhla nejvýše úrovně 38 procent separovaného odpadu. Otestovala si proto, jak to v takové popelnici na komunální odpad vypadá. „Vysypali jsme jednu popelnici a zjišťovali podíl odpadu, který se dá ještě vytřídit. Zjistili jsme, že zhruba polovina. Hlavně šlo o bioodpad,“ podotkl Kulhánek. Řešením je podle něj dotřiďování, které by ale vyžadovalo investici, na níž by se měla podílet všechna velká města Chomutovska.

Motivace už nefunguje

První předběžná jednání už proběhla mezi Kadaní a Chomutovem, kde třídění dosahuje úrovně kolem 27 procent. „Bohužel nejsme schopni dosáhnout vyšší míry, žádná motivace nefunguje. Lidé třídí špatně, do kontejnerů na separovaný odpad házejí věci, které tam nepatří,“ upozornil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Jsou města, která už teď říkají, raději to naházejte do jednoho kontejneru a my si to roztřídíme na našich linkách, protože občan to nikdy neudělá tak, jak my potřebujeme,“ dodal. Zástupci obou měst jednají kvůli společné strategii i s Jirkovem a Kláštercem nad Ohří.

Třídicí cíle jsou pro komunální odpady stanoveny novou legislativou pro obce na 60 % v roce 2025, 65 % v roce 2026 a 70 % v roce 2030. Vyplývá to z recyklačních cílů Evropské unie, k nimž se přihlásila i Česká republika. Koordinaci má na starosti ministerstvo životního prostředí, a to na úrovni legislativní, strategické a dotační. Aktivity, které pomůžou přechodu na oběhové hospodářství, podpoří částka více než 7 miliard korun.

Vše vychází z přírody. I sny, říká „indián“ z prunéřovské ubytovny

„Dotace směřují samozřejmě také na třídění a dotřiďování už přetříděných složek odpadů tak, aby byly připraveny k následnému využití,“ podotkl mluvčí ministerstva Ondřej Charvát. „Primárním záměrem je podpora moderních, vysoce účinných technologií pro třídění a dotřiďování, které budou oproti běžným manuálním zařízením bonifikovány vyšší mírou dotační podpory,“ doplnil.

Součástí moderního nakládání s komunálním odpadem z měst Ústeckého kraje má být také spalovna v Komořanech, která bude navíc využívat teplo vzniklé spalováním. Jedná se o projekt společnosti United Energy miliardáře Daniela Křetínského. Předběžnou dohodu s ní uzavřelo Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Litvínov, Chomutov, Jirkov, Kadaň a další města. Projekt má veškerá potřebná povolení, podle předpokladu by zařízení mělo být uvedeno do provozu v letech 2025 až 2026.