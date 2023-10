„Tato továrna je pro nás skutečně srdeční záležitostí, protože reprezentuje jeden z důležitých bodů naší celkové strategie 2025 plus,“ uvedla technická ředitelka společnosti Sabine Neuss. „Měla by se stát vlajkovou lodí produkce našich vozů retrak,“ potvrdila.

Umístění na Chomutovsku je pro společnost výhodné, protože se přiblížila zákazníkům i dodavatelům. „Má to logistickou logiku,“ potvrdil ředitel chomutovského závodu Jiří Rössner. „Hledali jsme také vhodný region, ve kterém bychom byli schopní závod tohoto typu vystavět,“ doplnil.

Společnost se na Chomutovsku zaměří na výrobu retraku ETV 216i, což je nejprodávanější model. Jedná se o obratný stroj pro bezpečné a efektivní naskladňování a vyskladňování a pro přípravu palet k vychystávání. Nová koncepce vozíku má plně zapojenou lithium-iontovou baterii s funkcí rychlého nabíjení. Výsuvný sloup je dobře využitelný v úzkých uličkách skladů v závodech a logistických centrech, kde pracuje i ve výšce 10 až 13 metrů.

První retrak sjel z linky už letos v červnu. Ke slavnostnímu oficiálnímu otevření nové továrny ale došlo až 9. října. Do konce roku by měla vyrobit kolem 600 vozíků, přičemž je celková technická kapacita závodu 17 500 vozíků ročně. Dodávají se do celého světa.

- Nový závod na výrobu retraků se rozkládá na ploše 37 000 metrů čtverečních

- Leží v průmyslové zóně Panattoni Park Chomutov North

- Vytvoří více než 350 nových pracovních mít

- Rozpočet projektu dosáhl zhruba 1,4 miliardy korun

- Továrna na Chomutovsku patří mezi 12 výrobních závodů společnosti Jungheinrich po celém světě

Společnost ve Vrskmani počítá s vytvořením celkem 350 pracovních míst. „V tuto chvíli má závod zhruba 80 zaměstnanců a pozice, které obsazujeme a hledáme, jsou svářeči, montážní dělníci, lakýrníci, skladníci a samozřejmě kancelářské pozice jako jsou technologové a účetní,“ přiblížil Rössner. „Tým, který tu máme, je zatím složený z místních lidí. Máme i nějaký podíl agenturních zaměstnanců, jsou tu ale spíše kvůli flexibilitě a výkyvům ve vyráběném objemu,“ dodal.

Výstavba výrobní haly začala loni v květnu. Celý závod, od pracovišť až po komplexní výrobní zařízení, využívá nejmodernější technologie. Kromě plně automatizovaného centra pro detailní zpracování kovů je například vybavený inovativní lakovací linkou, která současně spotřebovává méně energie i materiálu pro vysoce kvalitní práškové lakování. Výroba a montáž s digitálním asistenčním systémem se zaměřují na efektivitu a kvalitu procesů. Toho mimo jiné dosahují s využitím umělé inteligence.

Kromě toho byla hala vystavěna s ohledem na spotřebu energií a šetrnost k životnímu prostředí. „Jako užitkovou vodu dnes závod využívá pouze šedou vodu, to znamená dešťovou vodu, kterou sbíráme. Kancelářská budova využívá tepelná čerpadla a stavebně je celá hala připravená na to, abychom na ni položili fotovoltaickou elektrárnu,“ nastínil ředitel chomutovského závodu.

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová