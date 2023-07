Práci v závodě našlo kolem 350 zaměstnanců. Podle mluvčího společnosti Martina Koudelky se jedná hlavně o místní lidi. Ti zatím stále pracují v jednosměnném provozu, postupně ale přejdou na tři směny, aby mohla výroba probíhat nepřetržitě.

Halu pro německého výrobce postavil průmyslový stavitel Panattoni ve spolupráci s investiční skupinou RSJ, kterou spoluzakládal miliardář Karel Janeček. Budova se rozkládá na ploše 37 000 metrů čtverečních a je součástí průmyslové zóny Panattoni Park Chomutov North.

Celkové náklady vyšplhaly do výše půl druhé miliardy korun. Kromě samotné výstavby zahrnují i využití moderních technologií jako například nového systému řízení výroby, využívání ekologické elektřiny, vytápění s pomocí tepelného čerpadla a využita byla také speciální tepelná izolace v kancelářské části. „Společnost Jungheinrich snižuje spotřebu vody pomocí zařízení na sběr dešťové vody,“ zmínil mluvčí.

Retraky, které vyrábí německý dodavatel, dokážou přepravovat náklady o hmotnosti až 2,5 tuny. Dobře využitelné jsou ve stísněných uličkách, kde se jejich výsuvný sloup dokáže dostat až do výšky třinácti metrů.

První retrak vyrobený na Chomutovsku byl typu ETV 216i z řady Powerline, který je považovaný za nejvýkonnější ve své třídě. Putoval do společnosti Marie ve Francii. Ta je jednou z nejvýznamnějších firem na francouzském trhu s hotovými jídly a těstovinami.

Výrobní hala bude přínosná také pro Jirkov a zejména Vrskmaň, na jejichž pozemcích se rozkládá. Právě v jejich prospěch bude odváděna daň z nemovitosti a částečně obce získají také díky rozpočtovému určení daní.

„Ještě to nemáme přesně spočítané, myslím, že by to mohlo být kolem milionu korun,“ předpokládá starosta Vrskmaně Václav Hora. Obec má pro další léta připravenou řadu investičních akcí v čele s plánovanou výstavbou obecních bytů v bývalé škole. „Plánů máme víc, nový příjem nám s nimi pomůže,“ dodal starosta.