Když nechali hygienici před několika dny zavřít velkokapacitní kuchyň prunéřovské elektrárny, způsobilo to menší poprask. Zavřená byla pět dní, než se ji podařilo důkladně vyčistit a zbavit nebezpečných potravin. Jednatel společnosti HM Gastro Group, jíž provoz patří, následně uvedl, že problém způsobil náhlý výpadek většiny zaměstnanců kuchyně, kteří odešli na neschopenku. Jako hlavní viníky označil vedoucího a šéfkuchaře. Ti naopak mluví o práci v podstavu, častých přesčasech a o tom, že byli využíváni jako úklidová četa.

„My jsme to psychicky nevydrželi a postupně jsme odpadali, jelikož jsme byli z takového chaosu a nepořádku psychicky na dně. Bohužel to nemělo konce a my se nechtěli takového bordelu účastnit,“ uvedl pro Chomutovský deník vedoucí provozu Richard Ullmann.

Z 450 jídel 2500

Co se vlastně v kuchyni elektrárenského komplexu stalo? S prvním zářijovým dnem přešla do rukou nového vlastníka, který přijal v rámci takzvané delimitace i původní tým zaměstnanců kuchyně. Do té doby produkoval 450 jídel denně, nově se ale měla výroba zvýšit na 2500. „Bylo nám řečeno, že budeme vyvážet jídla až 1. října, do té doby jsme měli doplnit stav zaměstnanců, aby odpovídal počtu vyvážených pokrmů. Už 15. září ale nastoupila noční směna kuchařů z Centrální kuchyně Cantiny Nostress v Karlových Varech a začala vařit ve velkém,“ konstatoval Ullmann. „Z mých lidí i šéfkuchaře si udělali úklidovou četu,“ dodal.

Podle Ullmanna měl původní tým 14 členů a úklid byl obstaráván externě. „Abychom stíhali navařit více jídel, potřebovali bychom 20 lidí. Místo toho nám vzali čtyři pomocné síly a dodali tři své kuchaře, takže nás bylo 13,“ dodal Ullmann. „Vedení slibovalo nápravu, že doveze další lidi ze svých provozů na úklid kuchyně. Své slovo nedodrželo a nepořádek, prošlé potraviny a zkažené výrobky se začaly kumulovat,“ dodal.

Podobně vidí situaci i šéfkuchař Josef Slanař, který v elektrárenské kuchyni vaří už deset let. „Od poloviny září to vypadalo tak, že v noci naběhli kuchaři, aby stihli navařit těch 2500 jídel. Když jsme přišli v 5 hodin do práce, čekaly na nás špinavé kotle i podlahy a použité nádobí bylo vyskládané do pyramidy přes půlku kuchyně,“ popsal. „Všichni jsme dokola myli nádobí, ženské z výdeje, vedoucí i já. Dělaly se ne osmičky, ale třináctky. Kolegyně brečely, že už nemůžou,“ zmínil.

Právě šéfkuchař byl první z týmu, který odešel na neschopenku, a to kvůli úrazu kolene. Po něm mělo postupně následovat dalších šest zaměstnanců. Původně ale jednatel společnosti Jan Mička prohlásil, že omarodilo 12 zaměstnanců v jeden den. Výpadky pak bylo nutné nahradit lidmi z jiných provozů.

Situace vyvrcholila 18. října, kdy přišla na kontrolu hygiena a celý provoz, který zásobuje jídlem nejen elektrárenské zaměstnance, ale také jídelny v Karlovarském kraji, kvůli závažným nedostatkům zavřela. Obnovil se až 23. října po důkladném úklidu.