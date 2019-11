Vejprtští si vychutnají svůj první svařák pod zářícím stromem už tuto sobotu. Příjemné rozptýlení dětem přinese netradiční dobová herna, ale také stánky s jedlými kaštany a ukázkami práce kováře, šindeláře a dalších řemeslníků.

Na své velkolepé sobotní představení je připravený také ztepilý smrk v centru Kadaně. Vánoční atmosféru si tam ale budou lidé užívat už od 10 hodin, kdy se za vyhrávání trubačů otevřou adventní trhy a roztočí malovaný kolotoč. I letos budou přítomné ohromovat třímetrové nadpozemské bytosti procházející se po náměstí. Andělé na chůdách z divadla Chůdadlo si s diváky popovídají i zazpívají. Na pódiu se budou po celý den střídat pěvecké soubory, které krátce před rozsvícením stromu vystřídá zpěvačka Kamila Nývltová s písní Tichá noc. Tmu protne i ohňová show.

Chomutov si slavnostní zahájení adventu přichystal na neděli, výpravný doprovodný program ho ale provázet nebude. „Upustili jsme od dlouhých pohádek. Většina lidí přichází za rozsvícením stromu, ohňostrojem a aby si dala adventní svařák,“ přiblížila Silvie Škubová, která má na starosti organizaci akcí města.

Stovky příchozích si ale vyslechnou vystoupení Josefa Vojtka a pěveckého sboru Comodo. Vánoční trhy se otevřou v neděli v 10 hodin a poté budou přístupné každodenně až do předvečera Štědrého dne.

V Klášterci do zámeckého parku

Jediným městem Chomutovska, které nezahájí advent na náměstí, je Klášterec nad Ohří. Oslavy totiž přesunul do blízkého zámeckého parku, kde navíc rozsvítí živý strom. Jeho Sala terrena bude od rána obklopená řemeslnými stánky s vánoční tematikou a po zapálení první svíčky na adventním věnci přijde čas i na ohňostroj. Sršet má z věže radnice.

Jirkované si sice užijí rozsvícení stromu, vánoční pohádku a ohňostroj až na Mikuláše, už tuto neděli ale začnou vyhlášené adventní prohlídky na zámku Červený Hrádek. Kvůli velkému zájmu je však na tuto akci nutná rezervace.

Také pro další předvánoční týdny mají města připravený speciální program. Například v Kadani poprvé zažijí ledosochání. „V sobotu 14. prosince necháme na náměstí přivézt ledové kusy, ze kterých budou umělci od 10 do 14 hodin tvořit betlém,“ přiblížila Věra Stejná z Agentury Stejný, která se na akci spolupodílí. „Večer ho pak nasvítíme a necháme stát na náměstí,“ doplnila.

Chomutov zase nechá v centru města navršit kopec sněhu, takže se droboť povozí, i kdyby do té doby nespadla ani vločka. Bude to od 17. do 21. prosince.

Kdy a kde města rozsvítí vánoční strom:

Vejprty: 30. listopadu v 15 hod., náměstí T. G. Masaryka

Kadaň: 30. listopadu v 17 hod., Mírové náměstí

Chomutov: 1. prosince v 17.15 hod., náměstí 1. máje

Klášterec nad Ohří: 1. prosince v 18 hod., zámecký park

Jirkov: 5. prosince v 17 hod., náměstí Dr. E. Beneše