Uhlídat tisícího návštěvníka. To bude jeden z hlavních úkolů pořadatelů velkých kulturních akcí. Na kadaňském Vinobraní si například vypomůžou počítadly a ochrankou, při kláštereckém festivalu Koronády se zase pokusí návštěvníky vytřídit díky zvýšenému vstupnému. V chomutovském zooparku zvažují, jestli je možné rozdělit příchozí do sektorů, aby bylo možné pustit jich na Den zvířat více než tisíc v jeden okamžik. Vše vychází z vládních nařízení vzhledem k pokračující epidemii koronaviru.

Všechna města na Chomutovsku byla nucena proškrtat kulturní kalendáře. Aby ale lidé nepřišli úplně zkrátka, ponechala alespoň zlomek akcí, i když za cenu řady změn. Například v Kadani chtějí pořádat Svatováclavské vinobraní. Uskuteční se 26. září v areálu františkánského kláštera.

Aby se dovnitř nedostalo více než povolených tisíc lidí, počty návštěvníků pohlídá obsluha u dvou bran. „K dispozici bude mít elektronická počítadla a domlouvat se bude vysílačkami,“ uvedla šéfka kultury Marcela Trejbalová Vlčková. Jakmile počet dosáhne k limitu, další návštěvníci si budou muset počkat před bránou. Čekání jim ale může zpestřit prodej burčáku, protože ten bude pro tentokrát přemístěný před klášter.

Program uvnitř bude probíhat stejně jako v předešlých ročnících. Lidé mohou degustovat vína s odborníkem a koupit si nějakou tu lahev domů. Vyhrávat budou kapely, děti si užijí atrakce a stánky nabídnou občerstvení.

V Klášterci nad Ohří pohotově přejmenovali Klášterecké promenády na Koronády. Festival mívá přes čtyři tisíce návštěvníků, takže ho bylo nutno osekat a přemístit tak, aby byl za branou a návštěvnost se dala uhlídat.

„Ze šesti kapel jsme pozvali tři a festival přesouváme do letního kina,“ uvedl Petr Hybner, který řídí kulturu ve městě. „Máme také vyšší vstupné, takže se lidé sami vytřídí,“ doplnil. Za vystoupení kapel Mig 21, Walda Gang a Olgy Lounové posluchači zaplatí po čtyřech stovkách. Festival se koná v sobotu 12. září.

V Chomutově bude potřeba regulovat návštěvnost v letním kině, kde se 20. září koná charitativní hudební festival pro celou rodinu. Jmenuje se Párty pomáhá Nikolce a Magdalence. Iniciativa vzešla z řad místních muzikantů, kteří vyslyšeli prosbu jedné z maminek nemocných děvčat.

Z velkých akcí v kulturním kalendáři zůstal Den zvířat v chomutovském zooparku. Koná se první říjnovou sobotu. Protože je areál rozlehlý, mohlo by se dovnitř dostat více než tisíc návštěvníků, vedení by ale muselo zajistit jejich rozdělení do sektorů, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování. Proto zatím nepadlo konečné slovo. Jakmile bude rozhodnuto, zoopark o tom bude informovat.

Další větší kulturní události mají přijít až s časem adventu.