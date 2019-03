Nero, Michal, Míša, Nora. Čtveřici medvědů z chomutovského zooparku čeká o víkendu každoroční rituál – sladké jarní probuzení ze zimního spánku. Tentokrát je do nového roku uvede herečka Nela Boudová. K regionu má sama blízký vztah. V dětství vyrůstala ve vesničce Ahníkov, která musel ustoupit těžbě uhlí. Medvědi, z nichž dva slaví i narozeniny, dostanou dort. Tvoří ho ovoce, med a zelenina.

Probouzení medvědů je jednou z prvních velkých akcí v kalendáři zooparku. A také je velice oblíbená s bohatým programem pro děti. „Program je plánovaný zhruba na dvě hodiny a můžeme slíbit, že se děti nebudou nudit ani chvíli,“ zve do zooparku ředitelka Věra Fryčová.

Blíže program přibližuje pracovník zooparku František Kremer. „Budou rozpoznávat věci podle čichu či hmatu, vyzkouší si svou přesnou mušku a vyzkoušíme je také z jejich teoretických znalostí,“ vypočítává František Kremer.

Na konci zábavného odpoledne dojde také na losování, po kterém si ti nejšťastnější malí soutěžící odnesou i drobné dárky. Akce je zajímavá i pro děti zapojené do nedávno spuštěné hry Life Is Skill. Na akci mohou získat speciální bonusové body do své aplikace. Kromě jednoho za samotný vstup do zooparku také další dva z přenosného čipu přímo během akce. Začátek programu je od 13 hodin.