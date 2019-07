Obdiv budí i salonní vůz Ústecko-teplické dráhy z roku 1900, jenž pochází ze smíchovské továrny F. Ringhoffera, nebo salonní vůz vyrobený Kopřivnickou vozovnou v roce 1906 pro barona Adolpha Rothschilda.

Nejbližší příležitost k návštěvě, která rozhodně stojí za to, máte od čtvrtka 11. do neděle 14. července. Otevřeno je od 9 do 17 hodin.