Hromadné testování zaměstnanců a klientů proběhlo v jirkovském domově v minulém týdnu, výsledky se dozvědělo zařízení na konci aktuálního týdne. „Test podstoupilo devadesát osob, pozitivních testů vyšlo kolem čtyřiceti procent,“ potvrdila ředitelka domova Eva Šulcová.

Nakažení jsou mezi klienty i personálem. Výpadek personálu pokrývají dobrovolníci. „Nastoupilo šestnáct studentů, kteří už pracují. Přijali jsme také na dohodu o provedení práce další desítku zaměstnanců,“ pokračuje Šulcová. Zařízení zveřejnilo i výzvu k náboru dalších dobrovolníků. „Tentokrát se nemusí jednat jen o lidi, kteří mají zdravotnické vzdělání,“ dodává ředitelka.



V příštím týdnu čeká zařízení další testování, a také plošná dezinfekce celého areálu, kterou provedou hasiči. Situaci bedlivě sleduje hygienická stanice, která ale vyloučila, že by nařídila dům uzavřít a nechat personál v domě i nocovat. „To hygiena nařídit nemůže, to zůstává na rozhodnutí provozovatelů těchto zařízení,“ vysvětluje vedoucí chomutovského protiepidemického odboru hygienické stanice Zděňka Trmalová.

Zařízení U Dubu je podle Trmalové zatím, co do počtu nakažených, ojedinělý případ na Chomutovsku. „V ostatních zařízeních se potvrdil výskyt zatím jen u jednoho pacienta,“ poznamenává.



Byla jím seniorka z Vejprt. „Po převozu do nemocnice, kde byla hospitalizována kvůli srdeční příhodě, u ní byla potvrzena nákaza koronavirem,“ potvrdil ředitel vejprtské správy sociálních služeb Viktor Koláček. Zdroj nákazy se podle Koláčka podařilo pravděpodobně dotrasovat, přesto čeká dům další testování. Vejprtské zařízení není kapacitně příliš velké, v případě, že budou testy pozitivní u personálu, půjde do první linie samotné vedení správy, případně městští úředníci. „Poté bychom oslovili obyvatele Vejprt, nepočítáme s náborem dobrovolníků z jiných míst okresu. Myslím, že bychom to zvládli sami,“ věří Koláček.

Nakažené jedince v řadách personálu má i kadaňský domov pro seniory. Jsou i v Chomutově. „Jedná se o jednotlivce, jsou v izolaci, dodržují karanténu. Zatím se nepotýkáme s nedostatkem zdravotnického personálu,“ doplňuje ředitelka chomutovských sociálních služeb Alena Tölgová.

Nákaza personálu se nevyhnula ani Klášterci. „V současné době evidujeme dva zaměstnance s prokázaným onemocněním Covid-19, tito zaměstnanci jsou v domácí izolaci. U žádného z klientů se doposud nákaza neprojevila. Jsme v neustálém kontaktu s krajskou hygienickou stanicí, která zatím nepřistupuje k plošnému testování,“ uvedlo zařízení na sociálních sítích. Preventivně se rozhodlo oslovit dobrovolníky. „Jsme schopni těmto zájemcům nabídnout i uzavření dohody o provedení práce a tím je finančně odměnit,“ doplnili zástupci domova v Klášterci.