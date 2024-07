Ze dvora se ozývají pravidelné údery seker. Několik mužů tam nahrubo osekává trámy tak, jak to dělávali naši předci. V pravidelném rytmu odštípávají pláty dřeva, které vylétávají do vzduchu, plní ho dřevitou vůní a dopadají na udusanou hlínu. Tesaři pracují mlčky a vytrvale, ačkoli slunce pálí. Zastaví se jen, když si potřebují setřít pot z čela.

Tak to vypadá, když přicházím do tesařství v malebném Vlaštovčím údolí v Rašovicích u Klášterce nad Ohří. Patří Jakubu Kosturovi – tesaři, který se věnuje tradičnímu řemeslu. S pomocí technologií starých stovky let dokáže vyrobit novostavbu, opravit památku nebo natesat samotné trámy. Vede také workshopy, kde se zájemci naučí základy tesání, soustružení, dřevořezby nebo výroby nábytku z masivu. Vyneslo mu to dokonce ocenění certifikovaného zážitku regionální značky Krušnohoří.

Těm, kteří si chtějí řemeslo vyzkoušet, Jakub obvykle věnuje čtyři dny, aby se stihli něco naučit a zároveň si nevyčerpali moc dovolené. Po seznámení s dřevem a jeho vlastnostmi se rovnou vrhají do hrubého opracování kmene. „Většinou je to tak, že jim to dva dny hodně nejde, třetí den je strašně bolí ruce, ale tím, že je bolí, začne jim to jít, protože se uvolní,“ přiblížil tesař.