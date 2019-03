V rozhovoru pro Týdeník Chomutovsko promluvila Tereza Zemanová o svých cestách, které ztvárnila ve výtvarných denících. Vystavuje je na nádraží.

Jaké země jste navštívila?

Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Německo, Dánsko, Švýcarsko, Belgii, Slovinsko, Francii, Španělsko, Portugalsko, Anglii, Rakousko, Maltu, Mallorku, Irsko, Holandsko, Shetlandské ostrovy a ze vzdálenějších zemí v jižní Koreu, Peru, Indii, Srí Lancu a USA.

Byly to cesty na vlastní pěst?

Někdy to byly pracovní cesty, někdy útěk a někdy to bylo na vlastní pěst.

Vzpomněla byste nějakou, která vás zvlášť hluboce zasáhla?

Každá cesta se do mě nějakým způsobem hluboce zapsala, ale nejvýraznější bylo Peru, kde jsem strávila i nejdelší čas: čtyři měsíce krásného nicnedělání. Ale hrozně důležitá byla má první samostatná cesta, kdy jsem chtěla jet s humanitární organizací do Afriky a přidala se k Human People to People. Celý pobyt se pak ale točil kolem Anglie, kde začínal první krok té cesty. Tahle organizace to má skvěle vymyšlené, že vám postaví program a řekne: víme, že nemáte zvláštní specializaci ani peníze a dobrovolnictví něco stojí, takže tu máme projekt. První čtyři měsíce budete žít v Anglii v naší pobočce a tam budete vydělávat peníze formou clothes and shoes collection, prostě házet letáky do schránek a sbírat oblečení, které má jít na charitu v Africe. Vyděláte si peníze, která vám zaplatí školu, kde se specializujete. Například si řeknete, že chcete dělat studny. Pak teprve vás na půl roku posílají do cílové země. Já bohužel hned zkraje zjistila, že je to, když to přeženu až sekta. Nebylo tam ohledně peněz férové jednání, když jsem se na něco chtěla zeptat, jejich reakce byla „zavoláme policajty“. Jednou když všichni spali, utekla jsem z domu a takhle začalo moje cestování.

To byl docela divoký začátek.

Vždy mě na cestách provázela nějaká ťafka, díky které jsem vyrostla, ale průběh byl, zpětně viděno, zbytečně dramatický.

Když jste zmínila třeba exotické Peru, i tam jste dostala nějakou ťafku nebo to bylo veskrze krásné?

Bylo to veskrze krásné. Ale bylo to o hloubkovém poznávání, protože mě cesty zavedly hned zkraje k šamanovi Donu Pepemu. Tím, že jsem se u něj vyskytla a on ke mně přistupoval jako k pacientovi, ve mně odhalil určité programy a i třeba zdravotní nedostatky, o kterých jsem nevěděla. V tomto smyslu to byl šok, protože si člověk myslí, že to má v sobě srovnané a že je zdravý. A najednou před něj předstoupí někdo, kdo víc vidí a vnímá jinak.

