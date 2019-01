Chomutov - Pokud plánujete v nejbližších dnech návštěvu chomutovského zooparku, možná by vás překvapilo, že terária v areálu dětské zoo jsou zavřená.

Oddělení plazů Zooparku Chomutov | Foto: Josef Dušek

Ošetřovatelé totiž všechna zvířata v nich žijící zazimovali. „Podle druhu zvířat udržujeme v teráriích také určitou teplotu. Někde jsou to třeba jen čtyři stupně, u afrických druhů kolem osmnácti,“ dodává terarista Jaroslav Zelinka.

Zazimování plazům poslouží k nabrání síly na začátek jara. To už budou mít napilno. Až zavelí příroda, budou se chtít pářit. Terária budou zavřená do poloviny února. „První zvířata začneme probouzet v polovině února, i když některým to může pár dní trvat, než procitnou úplně a ukáží se návštěvníkům,“ dodává Jaroslav Zelinka.