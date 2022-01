„Je to špatné. Mezi svátky trochu lidé chodili, na oběd, na kávu, ale začátek ledna je zase slabý. Všechny večírky se zrušily. Tak tak přežíváme. Propad je obrovský. Lidi chodí o mnoho méně, odrazuje je samozřejmě také prokazovaní očkování. Přes obědy a večer odhaduji propad zhruba o 80 procent,“ uvedl Josef Šusta, majitel Pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

„Navíc extrémně rostou náklady, energie hodně zdražují. Nevím, jak dlouho to takhle ještě můžeme vydržet. Věříme ale, že to zase bude lepší,“ pokračoval Šusta. Bezinfekčnost tam poctivě kontrolují, vládní nařízení respektují.

Skiareály zdrcené oblevou sbírají síly. Lyžování slibuje Klínovec a Telnice

Velmi podobná je situace také v kultuře. „Podepsalo se to na návštěvnosti strašně. Do kina chodí minimálně lidí. A třeba divadlo kleslo tak o 75 procent. Je to zlé,“ vypočítává ředitel žateckého divadla Martin Veselý.

„Nejsou to jen opatření a prokazování očkování, ale i strach z nemoci, nejistota,“ pokračoval Veselý. „Navíc zlepšení je zatím v nedohlednu, není moc naděje. A až se bude moci normálně chodit, bude podle mého trvat 2 nebo 3 roky, než se to vrátí, než se lidé zase naučí chodit. Bude to těžké, odvykli si,“ myslí si šéf žateckého divadla a kina, které patří městu.

Vláda a odborníci z řad hygieniků a epidemiologů argumentují, že tato opatření jsou ale nutná a účinná a výrazně prý pomáhají proti rychlejšímu šíření nemoci.

Malé i velké. Podívejte se, jaké ryby prošly rukama rybářů na severu Čech

Kinům už loni sebral koronavirus řadu diváků, přísná opatření odrazují další. „Určitě je poměrně početná skupina diváků, kteří kvůli kontrole opatření nepřijdou. Další odrazuje strach z další vlny,“ potvrzuje šéf děčínského kina a zároveň předseda Asociace provozovatelů kin Martin Pošta.

Rok 2019 byl pro biografy skvělý, zaznamenaly rekordní čísla, byl jedním z nejúspěšnějších od Sametové revoluce. Jenže pak udeřil covid-19 a v roce 2020 ubyly 2/3 diváků. Loňský rok byl jen o něco málo lepší. „Hodně to také ovlivňuje nabídka. Řadu premiér distributoři z obav z malé návštěvnosti odkládají, není teď tolik nového obsahu. Teď měl třeba skvělá čísla Spiderman, ale kdyby pravidla neplatila, určitě by přišlo lidí více. Opatření, prokazování očkování, určitě kina pociťují,“ dodal Pošta.

Tragická bilance. Vloni zemřelo v Ústeckém kraji na silnicích 36 lidí

Propad zaznamenali také v žateckém Pivním baru Hříbek. „Je to hodně znatelné. Řekl bych tak 40 až 50 procent. Je to obrovské číslo, velký propad. Je to skoro stejné, jako když byl lockdown, museli jsme zavírat dříve nebo jsme měli jen okénko. Jenže teď už je to navíc bez kompenzací. Lidi radši než by ukazovali očkování a testy, často raději nepřijdou vůbec,“ přidává se majitel Zbyněk Vondráček. Také na Hříbku hosté testy a očkování předkládají.

Řada restaurací v Ústeckém kraji přitom již koronavirové útoky v minulých měsících nepřežila, další bojují, jsou na hraně přežití. Dlouhodobě nízká návštěvnost jim ale rozhodně nepomáhá.