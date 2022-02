Ve čtvrtek kolem jedné hodiny bylo v žatecké Restauraci BarBar obsazených několik stolů. Hosté si tu pochutnávali na obědě. „Chodil jsem i předtím, očkovaný jsem. Ale jsem rád, že se to ruší, konečně můžeme všichni,“ přivítal změnu Milan Kroužil.

O několik stolů dál seděl při poledním menu Pavel Černý, ten očkovaný není, v restauraci byl po delší době. „Jsem určitě rád. Dal jsem si výborný oběd a k tomu vychlazené pivko, už jsem se na to moc těšil,“ sdělil. Po konci kontrol hospodští nevidí velké návaly hostů, více než předtím jich ale prý chodí. „Těšili se do hospody. Dneska přišlo určitě více lidí,“ potvrdila servírka z Restaurace BarBar.

Další čtyřtisícový přírůstek. Omikron v Ústeckém kraji nepolevuje

Ukazovat doklad o očkování nebo o prodělání koronaviru museli lidé od podzimu loňského roku, konkrétně od 1. listopadu. Od té doby hlásily restaurace a bary obří propady tržeb, od 40 do 80 procent. Řada podniků měla velké problémy. Teď věří ve výrazné zlepšení.

„Více lidí rozhodně přišlo. Je to takové povzbuzení. Po krůčcích jich snad bude více a více, konec kontrol určitě vítáme,“ přidal se majitel Pivovaru Kocour, který provozuje restauraci ve Varnsdorfu. „Návaly určitě ne, ale o něco více lidí dorazilo. Odhaduji tak o 30 % více než před zrušením kontrol,“ viděl zlepšení také provozní ústecké Restaurace Na Rychtě Jiří Šťovíček.

Vrátí se do hospod počet hostů z dob předkoronavirových? Restauratéři jsou spíše skeptičtí. „Půjde to pomalu a bude asi hodně, hodně dlouho trvat, než se vrátíme do dřívějších hodnot. Jestli vůbec. Moc nevěřím, že se dostaneme na čísla před koronavirem. Ale snad se to alespoň nějak přijatelně zvedne, musíme doufat,“ poznamenal Šťovíček.

Lidé popíjejí doma

Lidé podle restauratérů změnili během koronaviru výrazně své návyky. A do podniků je to už tolik neláká. Rozmohl se fenomén „domácích hospod“ v bytech, na chatách a podobně. Lidé se scházejí mimo restaurace a bary a popíjejí tam. „Část lidí se má také pořád na pozoru, obávají se chodit mezi lidi do restaurací. A také se dost lidé naučili jíst doma. Funguje řada donáškových služeb a lidé si na ně během koronaviru navykli, nechávají si hodně jídlo dovážet,“ vypočítal další důvody úbytku hostů provozní ústecké restaurace. „Když do toho navíc extrémně rostou ceny energií a další náklady, nečeká náš obor asi lehké období. Je to těžké,“ dodal Šťovíček.

Výrazný nárůst návštěvnosti očekávají také kina. Do biografů má na jaře zamířit řada zajímavých premiér, provozovatelé proto doufají, že konec kontrol přivede řadu lidí zpět do sálů.

Policisté měli loni víc práce s cizinci. Chtěli dál, ale zavřel je tu covid

Ani ve fitness centrech se už návštěvníci nemusejí prokazovat dokladem o prodělaném koronaviru nebo očkováním. Nárůst klientů tam ale zatím nezaznamenali. „Bohužel, lidé se asi ještě pořád bojí. Také je teď hodně karantén a hodně žen, které k nám chodí, musí být doma s dětmi a podobně. Bojí se také, že když se nakazí, nebudou moct chodit do práce. Jako hlavní důvod pořád vidím strach a obavy lidí z nákazy. Žádné návaly se nekonají,“ uvedla Jitka Hofmannová z lounského fitness studia.

Také posilovnám klesly během kontrol tržby o vysoké desítky procent. „Nevíme, jak to dáme. Situace není vůbec dobrá. Jsme naštěstí ve svém, ale ti, co jsou v nájmu, to mají ještě horší. Rostou hodně ceny energií, lidi tolik nechodí. Doufáme, že se to brzy změní a bude to jen lepší,“ věří Hofmannová.